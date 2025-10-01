Ponte sobre o Arroio Tega, em Caxias, atinge 55% de execução

Ponte começou a ser construída em janeiro. Romulo Gomes Pereira / Divulgação

A construção da nova ponte da RS-122 sobre o Arroio Tega, em Caxias, já passou da metade, segundo a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), responsável pela obra. Quem passa pela estrutura ao lado, no km 73 da rodovia, consegue perceber o topo de dois dos seis pilares previstos para a travessia.

A pouco quilômetros dali, as 34 vigas que vão sustentar o tabuleiro da ponte também já foram finalizadas. As peças vão ser fixadas sobre os pilares para formar a nova pista.

A construção da ponte começou em janeiro e a previsão inicial é de um ano e meio de obras, com custo de R$ 50 milhões. A estrutura vai integrar a duplicação do contorno norte de Caxias, que vai começar assim que sair o reequilíbrio do contrato entre CSG e governo do Estado.

Já na saída de Caxias para Flores da Cunha, a construção de uma encosta às margens do km 81,6 da RS-122 atingiu 80% de execução, com previsão de término até o fim do mês.