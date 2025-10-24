O que o Daer está fazendo nos canteiros da RS-453, em Caxias

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Pela primeira vez em muitos anos, a RS-453 está passando por recuperação completa no acesso oeste a Caxias. Todo o trecho de cinco quilômetros, entre o viaduto torto e o acesso ao bairro Medianeira, está recebendo não apenas recapeamento como intervenções no canteiro central.

Conforme o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a equipe contratada está fazendo uma limpeza profunda para retirada de inços (a capoeira que com frequência toma conta do espaço) e nivelamento do solo. Na sequência, os canteiros vão ser preenchidos com grama.

Os canteiros também concentram as canaletas de drenagem da rodovia, que estão passando por limpeza. Os meios-fios também estão sendo reconstruídos.

Márcio Serafini / Divulgação

Outro ângulo

Pouco visível para quem trafega pela RS-122, a nova ponte sobre o Arroio Tega já tem ao menos dois dos seis pilares bastante avançados. A estrutura ficará ao lado da travessia atual (também conhecia como ponte seca, embora cruze o córrego) e fará parte da duplicação da estrada.