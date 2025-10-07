O que está por trás da mudança de endereço da policlínica de Caxias

Nova área fica entre as ruas Ângelo Francisco Guerra, Humberto Zanoni, Virgílio Curtulo e Augusto Adamati. Porthus Junior / Agencia RBS

Anunciada na última sexta-feira (3), a mudança de endereço da policlínica de Caxias do Sul gerou revolta em parte da comunidade da zona sul da cidade por contrariar expectativas criadas na campanha eleitoral de 2024. Na época, o prefeito Adiló Didomenico prometeu para a região a UPA Zona sul, o que facilitaria o acesso da comunidade a atendimentos de urgência.

Ao longo dos meses, porém, o Ministério da Saúde não abriu linhas de investimento para UPAs, mas lançou as policlínicas. Para contemplar a região sul em menor tempo, a administração optou por garantir a policlínica e identificou a disponibilidade da área na Avenida Dr. Assis Antônio Mariani, no bairro São Caetano.

Uma policlínica não conta com atendimentos de urgência, mas segundo a presidente do bairro Esplanada, Rosalina Lima, a comunidade estava satisfeita porque teria um grande equipamento de saúde perto de casa, ainda que para outros atendimentos, como exames.

Com a decisão de levar a policlínica ao bairro Sanvitto, o entendimento da comunidade é de que os custos para o acesso aos serviços de saúde vão continuar.

Questões técnicas

Há, no entanto, questões técnicas envolvidas na mudança. O Ministério da Saúde suspendeu os investimentos em policlínicas após o anúncio e manteve apenas a unidade de Caxias nos planos.

Entre os motivos, esteve a agilidade em encontrar uma área regularizada para o equipamento. O terreno no bairro São Caetano, porém, exigia corte de grande quantidade de árvores, o que poderia dificultar a obtenção de licenciamento ambiental.

Além disso, segundo coordenador de Relações Comunitárias, Elói Frizzo, seriam necessárias modificações no projeto, o que levaria um tempo que o município não tinha. A assinatura do acordo para a construção da unidade de R$ 30 milhões precisava ser assinada até sexta-feira.