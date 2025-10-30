O que a comitiva de Caxias ouviu do Ministério da Saúde sobre a habilitação da UPA Central

Habilitação da UPA deve sair na próxima semana. Porthus Junior / Agencia RBS

Principal assunto da reunião entre o secretário da Saúde e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta quarta-feira (29), a habilitação da UPA Central de Caxias foi destravada e deve ser oficializada na próxima semana. O desfecho ocorreu, principalmente com a entrega de documentos pendentes, que agora serão revisados antes da assinatura da portaria.

O relato da equipe do ministério, porém, é de muitas idas e vindas nos últimos seis anos. Quem esteve na reunião ouviu que a pasta solicitava documentos e avanços no atendimento dos critérios para habilitação e que, após os prazos, as entregas eram incompletas e ainda surgiam novos problemas.