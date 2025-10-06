O motivo da movimentação de carretas no entorno da prefeitura de Caxias

Equipamentos somam R$ 4 milhões. Pablo Ribeiro / Divulgação

Chamou a atenção de quem circulou próximo à prefeitura na manhã desta segunda-feira (6) a movimentação de caminhões com escolta. As carretas transportavam equipamentos de informática comprados pelo município dentro de um programa de renovação da estrutura de tecnologia da informação (TI).

O transporte ocorreu em três carretas porque não é possível empilhar os aparelhos durante o transporte. Ao todo, foram R$ 4 milhões em equipamentos adquiridos com recursos de um financiamento aprovado no ano passado.