O encontro de dois velhos conhecidos na abertura da Fenachamp e outros destaques da política

Velhos conhecidos, inclusive como oponentes na eleição municipal de 2020, o prefeito Adiló Didomenico e o presidente da Assembleia Legislativa (ALRS), deputado Pepe Vargas (PT), participaram, nesta quinta-feira (2), da abertura da Fenachamp, em Garibaldi.

Em um cumprimento rápido, ambos falaram sobre o evento e a importância de estarem prestigiando a programação. Adiló também questionou Pepe se ele compareceria à assinatura do termo de compromisso para a construção da policlínica de Caxias, que ocorre na tarde desta sexta-feira (3). O petista confirmou presença.

Reconstrução

O MDB caxiense se reestrutura após a derrota acachapante sofrida nas eleições de 2024, que deixou o partido sem vaga na Câmara. A nova executiva municipal, liderada pelo presidente Veroni Macedo, busca novos filiados já pensando nas eleições de 2026.

Integrante da executiva, o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, classificou a última eleição como "muito difícil" e disse que o partido "precisa aprender muito com o que aconteceu".

O deputado estadual Carlos Búrigo também integra a atual executiva.

R$ 1 milhão para UBS

Caxias deve receber R$ 1 milhão em emenda parlamentar para a construção da unidade básica de saúde (UBS) Imigrante, no bairro Nossa Senhora das Graças. A destinação foi articulada pelo secretário de Urbanismo, Adriano Bressan, junto ao deputado federal Covatti Filho (PP). A expectativa é de que o montante possa estar disponível entre o fim deste ano e o início do ano que vem.

A construção da UBS Imigrante está em fase de licitação e a unidade receberá R$ 2,4 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Saúde. No entanto, o município precisa aportar R$ 1,4 milhão como contrapartida.

Laudos serão permanentes

Vereadores de Caxias aprovaram por unanimidade, nesta quinta-feira (2), proposta do vereador Bortola (PP) que garante caráter permanente a laudos médicos de pessoas com diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno Opositivo-Desafiador, Dislexia e Síndrome de Down no município. A extinção do prazo de validade passa a valer após sanção do prefeito Adiló Didomenico.