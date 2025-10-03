André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Novo secretário de Habitação de Caxias toma posse nesta sexta

Silvio Daniel da Silva atuava como  assessor do vereador Pedro Rodrigues (PL)

André Fiedler

