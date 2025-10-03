Novo secretário de Habitação de Caxias toma posse nesta sexta

Novo titular atuava como assessor do vereador Pedro Rodrigues (PL). Ícaro de Campos / Divulgação

O novo secretário Habitação de Caxias, Silvio Daniel da Silva, toma posse nesta sexta-feira (3). A confirmação oficial do nome ocorreu com o anúncio da troca na pasta, mas nos bastidores a escolha já era conhecida desde o início da semana.

Silva entra no lugar de José de Abreu (Jack), que vai assumir a vaga de Rafael Bueno (PDT) na Câmara com a ida do pedetista para a secretaria da Saúde. O novo titular da Habitação atuava até esta quinta-feira (2) como assessor do vereador Pedro Rodrigues (PL).

A indicação por parte do parlamentar da oposição desencadeou uma crise no partido por representar o ingresso na base do governo Adiló. Assim que a indicação de Silva começou a circular, o PL se apressou em publicar nota reiterando a atuação como oposição e creditando exclusivamente a Pedro Rodrigues a iniciativa da indicação.

Embora atuasse na bancada da oposição e já tenha sido secretário municipal do PL, Silva também atuou em funções do governo Adiló na gestão passada.

Compreensão

Com o vereador Pedro Rodrigues sentado à mesa do Salão Nobre, o vice-prefeito, Edson Néspolo, não deixou escapar a oportunidade de comentar a polêmica envolvendo a nomeação:

— Se alguns não te compreenderam, Pedro, é porque não estão preocupados com a cidade e só estão pensando em si. Nosso governo é plural e temos que agregar e unir em prol de Caxias do Sul. Esse é nosso dever desde o término da eleição. Caxias do Sul está acima de questões pessoais e partidárias.