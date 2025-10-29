Nova concessão prevê outros pedágios, mas custo mais baixo entre Caxias e Gramado

Projeto foi apresentado nesta terça-feira (28) pelo Estado. Vitor Rosa / Divulgação

O projeto remodelado do bloco 1 de concessão de rodovias, anunciado terça-feira (28) pelo governador Eduardo Leite, prevê três pórticos de cobrança na RS-235, um ponto a mais em relação ao que existe atualmente. Ele vai ficar no km 14, em Nova Petrópolis. Os demais pórticos ficarão próximos das praças atuais.

A nova configuração significa que o deslocamento de Caxias a Gramado via Nova Petrópolis passará a ter dois pedágios em vez do único atual. Por outro lado, o valor proposto é menor. Enquanto o pedágio de Gramado, operado pela EGR, cobra R$ 7,10 atualmente, a soma dos dois novos pórticos é de R$ 5,77.

O valor final depende do leilão da escolha da concessionária. A depender da quantidade de concorrentes, portanto, é possível que haja desconto no valor calculado.

O projeto vai agora à consulta e audiências públicas. O edital deve ser lançado em março e o leilão está previsto para junho.

Pedágio na estrada do aeroporto

Outro ponto que deve receber um dos 23 pórticos de free flow é o km 4 da RS-466, na área de Gramado. A rodovia tem apenas 6,3 quilômetros e liga o centro de Canela ao Parque do Caracol, exatamente o ponto onde termina atualmente.

A cobrança de pedágio nesse ponto chama a atenção também por outro detalhe: a RS-466 é justamente a rodovia que será estendida para ligar a Região das Hortênsias ao aeroporto de Vila Oliva, em Caxias.

Não há informações de que o trecho a ser construído também será assumido pela concessionária. A própria construção também deverá ser encaminhada pelo Estado. Ao que tudo indica, porém, o deslocamento dos turistas entre as cidades e o aeroporto precisará ser pelo pórtico, que terá, inclusive, uma das maiores tarifas projetadas para a concessão, de R$ 5,92.

Também haverá pórtico na RS- 115, em Gramado, e na RS-020, em São Francisco de Paula. Aliás, o plano mantém a lógica atual da Região das Hortênsias: ninguém entra ou sai de Gramado ou Canela sem pagar pedágio. É uma das formas, inclusive, de contabilizar o número de turistas.

Obras

O bloco 1 abrange Região das Hortênsias, Região Metropolitana de Porto Alegre, Vale do Paranhana e Litoral Norte. São 454 quilômetros de concessão e R$ 6,41 bilhões em investimentos, a maior parte em 10 anos. O Estado vai aportar R$ 1,5 bilhão para obras de resiliência e redução de tarifa.