Mutirão de cirurgias a caxienses marca nova postura da Secretaria da Saúde

Um acordo firmado entre a Secretaria da Saúde de Caxias e o Hospital Pompéia vai permitir a realização de 636 cirurgias extras para as áreas de cardiologia, cirurgia geral e ortopedia. A parceria foi anunciada nesta quinta-feira (9) pelo secretário Rafael Bueno e contempla apenas pacientes de Caxias que estão na fila de espera.

Os procedimentos serão custeados com recursos de emendas parlamentares que somam quase R$ 4 milhões. A documentação será assinada na próxima segunda-feira (13) e enviada ao Ministério da Saúde para aprovação.

Outro mutirão semelhante está sendo negociado com o Hospital Virvi Ramos, também com recursos de emendas parlamentares.

Emendas serão para Caxias

A destinação dos atendimentos extras apenas aos caxienses já tem gerado questionamento de municípios vizinhos e representa uma guinada na postura da Secretaria de Saúde de Caxias.

Faz anos que o município busca negociar a coparticipação no custeio dos atendimentos regionais, sem sucesso. Em alguns casos, não há disposição sequer de conversar. Ao mesmo tempo, Caxias aplica 27% do orçamento na área, enquanto o mínimo constitucional é de 15%.

É verdade que a cidade recebe mais recursos para atendimentos regionais e isso não deve mudar, mas o montante não tem dado conta do custeio. Rafael Bueno é enfático quanto ao serviço aos caxienses.

— Sou secretário da Saúde de Caxias, vou me preocupar com os meus munícipes. O que for de teto MAC (custeio federal para média e alta complexidade) e responsabilidade regional, nós vamos cumprir, porque vem recurso para isso. Agora, esses mutirões são com emendas parlamentares que eu poderia usar para o que quisesse e vieram para Caxias. Então eles (municípios) que consigam emendas, mandem para Caxias e a gente tenta negociar com os prestadores de serviço.

A fila de espera de cirurgias tinha 8.262 pessoas no fim de setembro. Desse total, 6.415 são de pacientes de Caxias e os demais são dos 48 municípios da região que têm a cidade como referência.

Tecnologia

Nesta sexta-feira (10) Bueno esteve em Porto Alegre para conhecer o sistema tecnológico de gestão da saúde da capital, que permite, por exemplo, o agendamento online de consultas. A equipe de Caxias foi recebida pelo secretário da Capital, Fernando Ritter.