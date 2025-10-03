Ministro de Portos e Aeroportos deve vir a Caxias do Sul no dia 13 de outubro 

Reuniões com o Ministro ocorreram na última semana Divulgação / Divulgação

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

O Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, pode visitar Caxias do Sul na segunda-feira (13). A expectativa do secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, é que Filho anuncie a primeira etapa para construção do Aeroporto de Vila Oliva e a concessão da outorga do Aeroporto Hugo Cantergiani para a Infraero.

Durante agenda em Brasília nesta quarta (1º) e quinta-feira (2), Caberlon destacou foram acertados detalhes pendentes sobre o Aeroporto de Vila Oliva. Caso os relatórios enviados sejam aprovados pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), o ministro pode anunciar a autorização para iniciar os processos da obra.

— Nós encaminhamos todo o material complementar que havia sido solicitado. Agora vamos remeter um documento de aprovação da nossa parte e eles vão emitir também um documento de aprovação dos orçamentos, projetos, enfim, aquelas coisas que foram por eles avaliadas até esse momento. A expectativa é que a partir dessa aprovação por parte da SAC do nosso orçamento, o ministro possa anunciar aqui em Caxias a autorização para fazermos o processo licitação da primeira etapa do aeroporto — informou.

Além disso, o secretário destacou que encaminharam à SAC as informações complementares solicitadas pela pasta para a concessão do Hugo Cantergiani ao Governo Federal.

— Após o encontro com o ministro, na SAC ajustamos os detalhes da remessa de uma informação complementar por parte da Infraero para poder ser operacionalizada a concessão. Na quinta-feira (2), na Infraero, também tratamos desse ajuste. A expectativa é que o ministro também possa anunciar essa novidade em Caxias — acredita.