Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Previsão
Notícia

Ministro de Portos e Aeroportos deve vir a Caxias do Sul no dia 13 de outubro 

A expectativa do secretário de Planejamento, Marcus Caberlon, é que o ministro anuncie a liberação da primeira etapa da construção do Aeroporto de Vila Oliva e a concessão da outorga do Hugo Cantergiani ao Governo Federal

Renata Oliveira Silva

