LDO 2026 é aprovada com seis modificações e orçamento de R$ 4 bilhões para Caxias

Orçamento previsto para 2026 é de R$ 4 bilhões. Porthus Junior / Agencia RBS

Depois de quatro horas de debates, a Câmara de Caxias aprovou, na noite desta quarta-feira (15), o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026, com previsão de orçamento de R$ 4,07 bilhões para o município. A sequência de três sessões extraordinárias começou pouco antes das 20h e terminou por volta das 23h45min.

A proposta do Executivo, que vai orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), recebeu seis emendas aditivas e agora segue para sanção do prefeito Adiló Didomenico. A LOA deve ser enviada ao Legislativo até o fim do mês.

As seis alterações incluídas pelos parlamentares preveem garantia de recursos para obras de pavimentação da Rua dos Brilhantes, no Villa Lobos, e da Rua dos Jardineiros, no bairro Santa Fé, reforço na atenção primária à saúde e manutenção de estradas do interior.

Também está prevista a estruturação e garantia de orçamento para o Departamento de Proteção Animal, a inclusão de estações de integração e pontos de ônibus na carteira de concessões e parcerias público-privadas (PPPs) e garantia de convocação de aprovados no concurso da Guarda Municipal.