Irritados com indicação para cargo no governo Adiló, integrantes do PL reagem

O clima no PL de Caxias azedou após vir a público a indicação de Sílvio Daniel para a secretaria de Habitação. Dado como certo nos bastidores, ele é assessor do vereador Pedro Rodrigues.

O assunto havia repercutido já na sessão desta terça-feira (30), a partir da declaração do líder da bancada, Hiago Morandi, de que "ficaria isolado, mas bateria 10 vezes mais no prefeito". Ao longo do dia, no entanto, houve novos desdobramentos.

O partido divulgou uma nota reafirmando ser da oposição e enfatizando que "não possui cargos e não participa do governo". Sem citar nomes, o texto diz ainda que qualquer decisão sobre o Sílvio Daniel ocupar a secretaria "não representa os interesses e o posicionamento" do partido.

Hiago também publicou nota em nome da bancada do PL reforçando a oposição ao governo e dizendo que atos diversos ao posicionamento da bancada são "responsabilidade única e exclusiva de quem praticar". O texto diz ainda que "o tema será tratado internamente".

Reunião

A nota do PL é assinada pelo presidente municipal, Maurício Scalco, pelo vice, o vereador Capitão Ramon, por Hiago Morandi, como líder da bancada, pela presidente do PL Mulher, Virginia Boff, e pela vereadora Daiane Mello.

Na sessão desta quarta-feira (1), o próprio vereador Pedro Rodrigues tocou no assunto mencionando ataques que recebeu ao longo da terça-feira e agradecendo mensagens de solidariedade. Ele também disse ter recebido felicitações por ter conseguido "unir o PL em Caxias".

A ironia pode ser interpretada como uma referência às divergências internas, principalmente entre Hiago e Scalco. A declaração irritou a bancada e uma reunião foi realizada logo após a sessão.

Pedro Rodrigues deixa vice-liderança

No fim da tarde, o vereador Pedro Rodrigues enviou um comunicado à imprensa onde afirmou ter entregado a função de vice-líder da bancada do PL no Legislativo. Segundo a nota, os cinco vereadores da sigla definiram um novo nome para exercer essa atribuição. Trata-se de Daiane Mello.

Confira na íntegra:

"Minha trajetória na vida pública sempre foi guiada pelo compromisso com a comunidade caxiense. A decisão de aceitar o convite para integrar o governo municipal teve como única finalidade contribuir com soluções práticas para os desafios enfrentados no dia a dia pela nossa sociedade.

Reafirmo meu compromisso comunitário e minha dedicação a Caxias do Sul, sempre colocando a cidade acima de interesses partidários. Em respeito à posição do Partido Liberal de manter-se na oposição, comunico que entreguei a função de vice-líder da bancada do PL no Legislativo. De forma unânime, os cinco vereadores da sigla já definiram um novo nome para exercer essa atribuição.

Desde 2021, assumi a missão de reorganizar o Partido Liberal em Caxias do Sul, conduzindo a presidência com responsabilidade, transparência e dedicação. Sempre atuei de forma íntegra, sem jamais utilizar o partido como trampolim político ou instrumento de favorecimento pessoal.

Permaneço fiel às minhas convicções de direita e aos valores que sempre orientaram minha vida pública: respeito à pátria, à família e à liberdade.

Minha atuação seguirá pautada pelo diálogo, pela busca de resultados e pela responsabilidade com a população, que merece respostas concretas e eficientes. Caxias do Sul é maior do que disputas políticas e precisa da união de todos para avançar.