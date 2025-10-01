Hospital de Caxias recebe R$ 830 mil em emendas parlamentares para atendimento de idosos; veja destaques da política

O Hospital Virvi Ramos, de Caxias do Sul, recebeu R$ 830 mil para ampliar os atendimentos do SUS no futuro Centro de Atendimento à Pessoa Idosa, que deve começar a funcionar na primeira semana de novembro. O espaço vai oferecer consultas e exames em geriatria, endocrinologia, fisioterapia e outras especialidades.

Os recursos são provenientes de uma emenda parlamentar do deputado federal Maurício Marcon (Podemos), entregue pela vereadora Daiane Mello (PL) na última quinta-feira (25).

A implantação do Centro de Atendimento à Pessoa Idosa foi viabilizada a partir de articulações iniciadas pelo vereador Rafael Bueno (PDT).

Primeira infância

A Câmara de Caxias realiza, nesta sexta-feira (3), às 9h, um seminário sobre a primeira infância. A iniciativa é da Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância e da Educação Infantil, presidida pela vereadora Rose Frigeri (PT), e será aberta ao público no plenário da Casa.

O encontro vai reunir autoridades, profissionais da área e representantes da sociedade civil para debater políticas públicas voltadas aos primeiros seis anos de vida da criança. Entre os temas estão direitos das crianças, segurança, nutrição, saúde e educação. A entrada é gratuita.

Projeto contra adultização

A Câmara de Farroupilha aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (30), um projeto de lei para levar a discussão sobre direitos da infância e juventude para dentro das escolas. A proposta, de autoria do vereador Joel Corrêa (MDB), surgiu na esteira dos debates sobre a adultização.