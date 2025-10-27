Frente parlamentar de Caxias vai ao Daer cobrar (mais uma vez) melhorias em acessos da Rota do Sol

Os vereadores Pedro Rodrigues (PL), Sandro Fantinel (PL) e Aldonei Machado (PSDB), acompanhados do deputado estadual Neri, O Carteiro (PSDB), pediram a inclusão de sete acessos de Caxias no pacote de obras da Rota do Sol. Guilherme de Paula / Divulgação

Uma comitiva da Frente Parlamentar do Automobilismo e Esporte a Motor da Câmara de Caxias esteve quinta-feira (23) no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), em Porto Alegre. Os vereadores Pedro Rodrigues (PL), Sandro Fantinel (PL) e Aldonei Machado (PSDB), acompanhados do deputado estadual Neri, O Carteiro (PSDB), pediram a inclusão de sete acessos de Caxias no pacote de obras da Rota do Sol, que receberá R$ 393 milhões do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Três pontos - Criúva, Jardim das Hortênsias e Serrano - foram apontados como prioritários por causa do alto índice de acidentes. A equipe do órgão estadual, liderada pelo diretor de Gestão e Projetos, Sívori Sarti da Silva, se comprometeu a incluir os pontos nos projetos, que estão em fase de elaboração. Uma nova reunião foi marcada para fevereiro.

A implantação dos dispositivos nos acessos, especialmente nos três prioritários, é uma demanda de anos e sempre esbarrou na falta de orçamento e de articulação política. Os recursos disponíveis no fundo da reconstrução (Funrigs) são a novidade no cenário para, quem sabe, finalmente viabilizar as melhorias.

Recursos para a BR-470

O projeto prevê obras para melhorar a mobilidade e reduzir riscos de acidentes na rodovia. Leandro Galante / Divulgação

O prefeito de Veranópolis, Cristiano Valduga Dal Pai, cumpriu agenda em Brasília nesta segunda-feira (27) para buscar, junto à bancada gaúcha, recursos destinados à revitalização da BR-470 no perímetro urbano do município. O projeto, orçado em cerca de R$ 34 milhões, prevê obras para melhorar a mobilidade e reduzir riscos de acidentes na rodovia, que corta a cidade e enfrenta sobrecarga com o aumento do tráfego.