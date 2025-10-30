Fiação atrapalha paisagem da Júlio, não o túnel de LED

Instalação da estrutura esté em andamento. Porthus Junior / Agencia RBS

O Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural (Compahc) pediu e a prefeitura de Caxias se comprometeu a apresentar mais detalhes e estudos a respeito do túnel de LED da Avenida Júlio de Castilhos. Mais do que isso, o município reconheceu que o assunto deveria ter passado por avaliação do colegiado.

O Compahc tem razão em levantar o assunto do impacto visual e sobre o patrimônio histórico da Júlio e pedir para participar do debate. Quanto mais contribuições e debate transparente, melhor tende a ser o desfecho do projeto — qualquer projeto.