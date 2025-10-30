Fiação atrapalha paisagem da Júlio, não o túnel de LED

O Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural (Compahc) pediu e a prefeitura de Caxias se comprometeu a apresentar mais detalhes e estudos a respeito do túnel de LED da Avenida Júlio de Castilhos. Mais do que isso, o município reconheceu que o assunto deveria ter passado por avaliação do colegiado.
O Compahc tem razão em levantar o assunto do impacto visual e sobre o patrimônio histórico da Júlio e pedir para participar do debate. Quanto mais contribuições e debate transparente, melhor tende a ser o desfecho do projeto — qualquer projeto.
Seria pertinente, porém, estender o debate à fiação da Júlio. Os cabos de energia e telefonia impactam muito mais a paisagem histórica da avenida. Com exceção dos serviços que prestam, não acrescentam nada ao ambiente urbano e poderiam ser enterrados. Ao contrário do túnel de LED, que tende a tornar o ambiente urbano menos árido, atrair gente para o centro, desenvolver o turismo e, se bem executado, até mesmo valorizar o patrimônio histórico.