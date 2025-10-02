Ex-vereador com cargo em secretaria citado por deputado é servidor com mesmo nome; veja destaques da política

Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado federal Maurício Marcon (Podemos) afirma que o PCdoB está no governo Adiló com um ex-vereador ocupando cargo na Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade.
A referência é a Renato Oliveira, que encerrou o mandato no fim do ano passado. Mas há um pequeno detalhe: o ex-vereador não ocupa cargo no governo. Quem está lotado na secretaria é o homônimo Renato de Oliveira, servidor público que ocupa desde 2016 o cargo de fiscal de trânsito.
A Secretaria de Trânsito tem um vereador atualmente licenciado. É o titular da pasta, Elisandro Fiuza, do Republicanos. O ex-vereador Renato Oliveira trabalha atualmente como diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias.
Reações
A publicação do vídeo não passou batida pelo vereador Claudio Libardi (PCdoB) tanto nas redes sociais, como na Câmara. Na sessão desta quinta-feira (2), o colega de partido de Renato Oliveira, que já processou Marcon por declarações semelhantes anteriormente, afirmou que "do meu partido, cuido eu e a direção do meu partido".
Entrou na briga
Embora mencione o PCdoB, o vídeo de Marcon teve como tema a crise instaurada no PL a partir da indicação do assessor do vereador Pedro Rodrigues para o cargo de secretário da Habitação.
Na publicação, o deputado federal afirma, sem citar nomes, que Pedro usufruiu da marca do PL para a eleição e que ele vai arcar com as consequências eleitorais. Marcon diz ainda que, quando se filiar ao PL, em março, deve "dar uma direção melhor ao partido".
À coluna, Pedro disse que reconhece as lideranças do PL e que "não faz sentido ficar se preocupando ou respondendo indiretas dele ou de quem for, sobre possíveis mudanças futuras".
Lua de mel
Na última sessão da Câmara antes de assumir a Secretaria da Saúde, o vereador Rafael Bueno (PDT) recebeu apoio e cumprimentos dos colegas, que nunca esconderam a satisfação com a escolha do nome para a pasta. É uma postura muito diferente do que ocorria em relação aos antigos ocupantes do cargo.
O que agrada aos vereadores é a promessa de melhorar a eficiência da pasta, com alguns compromissos reforçados na tribuna. Com uma camiseta em defesa do SUS, Bueno defendeu usar recursos de emendas parlamentares para reduzir filas de espera, e disse que pretende atuar com metas e bonificações por desempenho.
O novo secretário, que toma posse na próxima segunda (6), também foi cuidadoso ao dizer que não se deve esperar solução de 100% dos problemas e, sem descartar totalmente a possibilidade, disse que não pretende terceirizar serviços.
Ministro em Caxias
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, é esperado em Caxias do Sul nas próximas semanas para tratar da infraestrutura aeroportuária da cidade. A agenda é articulada pela deputada federal Denise Pessôa (PT) e a data ainda não está confirmada.
Ambos se reuniram na última terça-feira (30) para tratar da necessidade de investimentos no aeroporto Hugo Cantergiani e discutir os trâmites para a construção do terminal em Vila Oliva.
Ainda não há informações sobre as ações do ministro na cidade, mas a considerar o andamento das conversas, é possível cogitar a formalização da transferência do Hugo Cantergiani para a Infraero ou o anúncio da licitação para a construção de Vila Oliva. A vinda do ministro chegou a ser cogitada em junho, mas não se concretizou.