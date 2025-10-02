Ex-vereador com cargo em secretaria citado por deputado é servidor com mesmo nome; veja destaques da política

Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado federal Maurício Marcon (Podemos) afirma que o PCdoB está no governo Adiló com um ex-vereador ocupando cargo na Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade.

A referência é a Renato Oliveira, que encerrou o mandato no fim do ano passado. Mas há um pequeno detalhe: o ex-vereador não ocupa cargo no governo. Quem está lotado na secretaria é o homônimo Renato de Oliveira, servidor público que ocupa desde 2016 o cargo de fiscal de trânsito.

A Secretaria de Trânsito tem um vereador atualmente licenciado. É o titular da pasta, Elisandro Fiuza, do Republicanos. O ex-vereador Renato Oliveira trabalha atualmente como diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias.

Reações

A publicação do vídeo não passou batida pelo vereador Claudio Libardi (PCdoB) tanto nas redes sociais, como na Câmara. Na sessão desta quinta-feira (2), o colega de partido de Renato Oliveira, que já processou Marcon por declarações semelhantes anteriormente, afirmou que "do meu partido, cuido eu e a direção do meu partido".

Entrou na briga

Embora mencione o PCdoB, o vídeo de Marcon teve como tema a crise instaurada no PL a partir da indicação do assessor do vereador Pedro Rodrigues para o cargo de secretário da Habitação.

Na publicação, o deputado federal afirma, sem citar nomes, que Pedro usufruiu da marca do PL para a eleição e que ele vai arcar com as consequências eleitorais. Marcon diz ainda que, quando se filiar ao PL, em março, deve "dar uma direção melhor ao partido".

À coluna, Pedro disse que reconhece as lideranças do PL e que "não faz sentido ficar se preocupando ou respondendo indiretas dele ou de quem for, sobre possíveis mudanças futuras".

Lua de mel

Rafael utilizou camiseta em defesa do SUS. Augusto Martins / Divulgação

Na última sessão da Câmara antes de assumir a Secretaria da Saúde, o vereador Rafael Bueno (PDT) recebeu apoio e cumprimentos dos colegas, que nunca esconderam a satisfação com a escolha do nome para a pasta. É uma postura muito diferente do que ocorria em relação aos antigos ocupantes do cargo.

O que agrada aos vereadores é a promessa de melhorar a eficiência da pasta, com alguns compromissos reforçados na tribuna. Com uma camiseta em defesa do SUS, Bueno defendeu usar recursos de emendas parlamentares para reduzir filas de espera, e disse que pretende atuar com metas e bonificações por desempenho.

O novo secretário, que toma posse na próxima segunda (6), também foi cuidadoso ao dizer que não se deve esperar solução de 100% dos problemas e, sem descartar totalmente a possibilidade, disse que não pretende terceirizar serviços.

Ministro em Caxias

Denise se reuniu com ministro na última terça-feira (30). Marcelo Tavares / Divulgação

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, é esperado em Caxias do Sul nas próximas semanas para tratar da infraestrutura aeroportuária da cidade. A agenda é articulada pela deputada federal Denise Pessôa (PT) e a data ainda não está confirmada.

Ambos se reuniram na última terça-feira (30) para tratar da necessidade de investimentos no aeroporto Hugo Cantergiani e discutir os trâmites para a construção do terminal em Vila Oliva.