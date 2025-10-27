Em meio à turbulência com indiciamento, Juliana Brizola é recebida em Caxias como candidata ao governo do Estado

Juliana Brizola (PDT) foi recebida em Caxias, no sábado (25), como candidata a governadora. Daniel Corrêa / Divulgação

Em meio à turbulência pessoal do indiciamento pela Polícia Civil por supostos desvios de conta conjunta que mantém com a avó (que ela nega), Juliana Brizola (PDT) foi recebida em Caxias, no sábado (25), como candidata a governadora. Ela participou do encontro das coordenadorias regionais do partido de Caxias e região.

Leia Mais Extratos bancários e de cartões de crédito motivaram notícia-crime contra Juliana Brizola

Juliana tinha agenda prevista na cidade ainda na sexta-feira (24), mas acabou cancelando. Ela manteve, contudo, a participação no evento de sábado. Além dela estiveram presentes integrantes do partido de Caxias, os deputados federais Afonso Motta e Pompeo de Mattos e líderes estaduais.

Zucco na RA CIC

Outro nome cotado ao Piratini que esteve em Caxias foi o deputado federal e líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco (PL). Ele participou da reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC).

Deputado federal e líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco. André Fiedler / Agência RBS

Em plena articulação para formar a candidatura para 2026, o parlamentar defendeu austeridade com as contas públicas, demostrou apoio ao setor produtivo e apoiou grandes projetos de infranestrutura para o Estado e região, como o aeroporto de Vila Oliva, o porto de Arroio do Sal e investimentos em ferrovias.

A palestra também foi recheada de recados. O deputado estadual professor Claudio Branchieri, a quem Zucco chamou de "posto Ipiranga" por auxílios na área econômica, se referiu ao deputado federal como "governador". Após um questionamento do prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira (PSDB) sobre beneficiários do Bolsa Família, Zucco o chamou de "secretário".

O palestrante também exibiu um vídeo de apoio do governador de São Paulo - e possível presidenciável - Tarcísio Gomes de Freitas, a quem conhece desde os tempos de Exército.

Lula e Trump

Questionado sobre o encontro de Lula com Donald Trump, ocorrida neste domingo, Zucco creditou o tarifaço brasileiro à postura do governo petista em relação aos Estados Unidos.

Ao ser perguntado sobre o papel de Eduardo Bolsonaro (PL) na ação norte-amerciana, o líder da oposição na Câmara minimizou, afirmando que não é um deputado licenciado ou um blogueiro (Paulo Figueiredo) que vão influenciar, com comentários, os Estados Unidos.

Na prática, houve, sim, influência ao menos em parte do alto escalão do governo Trump, que agora passou a concentrar as atenções na diplomacia brasileira.

Zucco disse esperar que as tarifas sejam retiradas.

Comissão da Câmara dos Deputados em Caxias

O encontro encerrou a série de 24 audiências realizadas no Estado. Thales Comerlato Castagna/Câmara Caxias / Divulgação

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre Feminicídios no Rio Grande do Sul realizou audiência pública em Caxias, na sexta-feira (24), para avaliar a situação da violência contra mulheres e os mecanismos de proteção disponíveis no município.

O encontro, conduzido pela Procuradoria Especial da Mulher (PEM) da Câmara e pelas deputadas federais Denise Pessôa (PT) e Fernanda Melchionna (PSOL), encerrou a série de 24 audiências realizadas no Estado. O relatório final será concluído até dezembro e encaminhado aos órgãos competentes.

Entre as demandas apontadas como urgentes estão: aumento do efetivo policial, designação de defensora pública exclusiva para casos de violência doméstica, oficialização do terreno para a Casa da Mulher Brasileira - que já tem verba federal garantida e esta previsto para o antigo terreno da Policlínica, no bairro São Caetano - e implementação do auxílio-aluguel a mulheres vítimas de violência, previsto em lei.

Dados da Secretaria de Segurança Pública indicam 57 feminicídios no RS entre janeiro e setembro, enquanto entidades independentes apontam 72 casos no período.

Antes de Caxias, Denise Pessôa e Fernanda Melchionna também estiveram em Bento Gonçalves, onde existe uma interlocução entre órgãos de saúde e de segurança pública.

De saída

Nicolas Fantinel, filho do vereador Sandro Fantinel (PL), deixou o cargo que ocupava desde abril na Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria da Saúde de Caxias. A saída foi publicada nesta segunda-feira (27) no Diário Oficial do Município.