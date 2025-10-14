Em discurso rápido, vereador Juliano Valim se manifesta sobre denúncias contra ex-assessor

Juliano Valim (PSD) se pronunciou nesta terça-feira (14). Augusto Martins / Divulgação

O vereador Juliano Valim (PSD) se pronunciou na sessão desta terça-feira (14) a respeito das denúncias de assédio contra o ex-assessor Luiz Alberto Corrêa Boff. Em pronunciamento de cerca de um minuto e meio no espaço da declaração de líder, o parlamentar agradeceu o apoio dos colegas e dos servidores da Casa à equipe do gabinete e disse que as providências foram tomadas no mesmo dia, tanto por ele, quanto pela Câmara.

Valim não mencionou o ex-assessor e nem as denúncias que pesam contra ele. Também não manifestou repúdio em relação aos supostos atos. Por meio do advogado, Boff afirmou ser vítima de denunciação caluniosa e lamentou a exposição a que foi submetido.

Manifestações

Coube às vereadoras Rose Frigeri (PT) e Andressa Marques (PCdoB) as manifestações mais contundentes a respeito das denúncias que vieram a público na quinta-feira. Titular da Procuradoria Especial da Mulher (PEM) no Legislativo, Rose se solidarizou com as funcionárias que denunciaram o suposto assédio e defendeu que a Câmara tenha um serviço de apoio psicológico.

Já Andressa disse que a semana passada foi "para a gente refletir". Ela se referia não apenas ao episódio de quinta, mas também a discussões sobre machismo e feminismo ocorridas no plenário nos dois dias anteriores que deixaram os ânimos acalorados.

Também nesta coluna

Sessão extraordinária

A Câmara de Caxias vai votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em uma sessão extraordinária marcada para as 18h desta quarta-feira (15). Além do texto base, os vereadores vão analisar as 39 propostas de modificação apresentadas ao longo da tramitação. O projeto já passou pela primeira discussão na semana passada.

Além da LDO, também está na pauta da sessão extraordinária um projeto para modificar a data de término do programa de refinanciamento de dívidas (Refis) do Samae. O último dia para aderir é 31 de outubro, mas o município quer antecipar para o dia anterior em função do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, que foi transferido para o último dia do mês.

Experiência completa

Leite esteve na inauguração do Villa dei Troni. Júlio Soares / Divulgação

Convidado para a inauguração do parque temático Villa dei Troni, na última sexta-feira (10), o governador Eduardo Leite não apenas esteve em Caxias para prestigiar a programação, como aproveitou uma experiência italiana completa.

Os anfitriões serviram uma porção de polenta, que o chefe do Executivo estadual degustou ao lado do idealizador do empreendimento, Edson Tomiello, o Trovão, enquanto era apresentado ao complexo.

Serviços funerários em análise

A prefeitura de Caxias aguarda o Tribunal de Contas do Estado (TCE) finalizar a análise do termo de referência e outros documentos para dar andamento ao processo de concessão dos serviços funerários.

A análise do órgão estadual é uma etapa obrigatória para a formalização do repasse de serviços públicos à iniciativa privada. O material foi encaminhado ao TCE em julho, após a etapa de consulta pública.

O prazo habitual para devolução é de até três meses. Por conta disso, o município acredita que o aval possa ser obtido até o fim deste mês, embora não haja data limite. Uma vez vencida essa etapa, com eventuais modificações solicitadas pelo tribunal, será possível publicar o edital de concorrência.

O projeto de concessão da Maesa também está com o TCE. O encaminhamento ocorreu no fim de setembro. Por conta disso, o retorno é esperado para mais adiante.