Em assinatura de acordo, Adiló anuncia mudança importante em projeto da policlínica

Assinatura ocorreu na tarde desta sexta-feira (6). Ícaro de Campos / Divulgação

Em uma decisão incomum para empreendimentos públicos, a policlínica de Caxias vai ser construída em um endereço diferente em relação ao previsto inicialmente. A mudança foi anunciada pelo prefeito Adiló Didomenico no ato de assinatura do termo de compromisso para o investimento com o Ministério da Saúde, ocorrida nesta sexta-feira (3).

Inicialmente, a unidade seria construída no bairro Esplanada, em um terreno às margens da Avenida Dr. Assis Antônio Mariani. Agora, o endereço será um terreno na Rua Ângelo Francisco Guerra com a Rua Humberto Zanoni, no bairro Sanvitto, onde antes estava prevista a implantação da Casa da Mulher Brasileira. A área fica ao lado da Escola Dario Granja Sant'Anna e próximo à Perimetral Sul. Já a estrutura de atendimento à mulher vai migrar para o Esplanada.

A justificativa para a troca é a preservação da vegetação existente no terreno da Av. Assis Antônio Mariani, já que a Casa da Mulher Brasileira tem uma área construída menor.

A policlínica vai funcionar como um intermediário entre UPA e hospital, mas o acesso vai ser por encaminhamentos a partir das unidades básicas de saúde (UBSs). É uma estrutura nova não apenas para Caxias: será a primeira unidade do tipo no país. O município tem até dezembro para encaminhar os projetos básicos para o governo federal.

Lembrados

Responsáveis por cadastrar o município junto ao Ministério da Saúde para obter a policlínica, o ex-secretário Geraldo da Rocha Freitas Júnior e a ex-adjunta Daniele Meneguzzi, foram lembrados por Adiló. Eles entregaram os cargos na última segunda-feira (29).

Quem estava à mesa era Rafael Bueno, que toma posse nesta segunda-feira (6) e voltou a prometer uma gestão "revolucionária" na saúde. Também participaram o superintendente regional adjunto do Ministério da Saúde, João Luiz Trindade Dornelles e representantes da Caixa Econômica Federal.

Nova adjunta

Rafael Bueno faz mistério em relação à equipe da nova gestão da secretaria da Saúde, que deve ser anunciada durante a posse.