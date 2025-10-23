Debate sobre o futuro da Rota do Sol está atrasado

Rodovia vai passar por recuperação, mas não há debate a respeito de duplicação. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O veranista da Serra que circular pela Rota do Sol na temporada que se aproxima deve encontrar obras de recuperação da rodovia entre Tainhas, em São Francisco de Paula, e Terra de Areia. É a primeira de três etapas de recuperação da estrada e que envolve não apenas o pavimento, mas obras de resiliência, como reforço de encostas.

Nos outros dois trechos, que compreendem toda a distância entre Caxias e Tainhas e englobam os pontos mais deteriorados — como mostrou a reportagem do Pioneiro nesta quinta-feira (23) — as obras vão ficar para 2026.

É importante a perspectiva de obras pesadas para os próximos meses, talvez as maiores desde a inauguração da rodovia, em 2007. No entanto, ainda não há sinal de planejamento para o futuro da estrada, que terá de escoar a produção da Serra ao porto de Arroio do Sal e servir de caminho ao aeroporto de Vila de Oliva.

É impensável uma Rota do Sol com essa atribuição não estar duplicada, especialmente na descida da Serra, onde veículos lentos retêm o fluxo. O relevo e as restrições ambientais das áreas de conservação do entorno da rodovia, porém, adicionam dificuldades de orçamento e de projeto.

Diante desse cenário, talvez o caminho mais rápido fosse uma concessão. Para isso, no entanto, são necessários estudos de modelagem que levam anos.

As análises para concessão vencida pela CSG, por exemplo, começaram no início de 2020. Com debates e ajustes e leilão, o contrato foi assinado três anos depois. Considerando esses prazos e a necessidade de projetos, licenciamento ambiental e obras, não se pode esperar uma Rota do Sol duplicada em menos de cinco anos.