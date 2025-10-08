Data prevista para vinda de ministro a Caxias é alterada; veja destaques da política

Ministro é esperado em Caxias na próxima semana. Silvio Costa Filho,Instagram / Reprodução

Prevista inicialmente para a próxima segunda-feira (13), a visita do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, deve ocorrer agora na quinta-feira (16).

A data foi articulada pela deputada Denise Pessôa (PT) e a mudança ocorreu em função de agenda.

A expectativa é de que Costa anuncie na cidade o repasse da gestão do Aeroporto Hugo Cantergiani à Infraero e o lançamento da licitação para construção do terminal de Vila Oliva.

Adesivagem

Utilitário custou R$ 401 mil. General Motors/Chevrolet / Divulgação

O vereador Cláudio Libardi (PCdoB) protocolou projeto de lei obrigando o município a adesivar carros que pertencem à frota municipal. A regra é geral, mas tem como foco principal a caminhonete Trailblazer High Country 4x4 adquirida pelo gabinete do prefeito Adiló Didomenico ao custo de R$ 401 mil.

O parlamentar argumenta que é preciso deixar claro que o veículo é patrimônio público e está a serviço da cidade. O texto foi apresentado após cobranças na tribuna e nas redes sociais.