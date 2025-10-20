CPI da Assembleia sobre concessionárias de energia terá audiência pública em Caxias

RGE atende toda a região da Serra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A CPI que investiga a CEEE Equatorial e a RGE na Assembleia Legislativa vai realizar uma audiência pública em Caxias na próxima quarta-feira (22). Será na Câmara, às 18h, com a presença do presidente da comissão, deputado Miguel Rossetto (PT).

A CPI foi instalada em agosto e apura falhas na prestação do serviço por parte das concessionárias. A atuação da RGE já foi tema de outra audiência pública, organizada pela Câmara de Vereadores. Na época, a discussão foram os altos valores das contas de energia.

Apresentação da LOA

A prefeitura vai apresentar a Lei Orçamentária Anual de 2026 (LOA) em audiência pública no próximo dia 28, às 14h30min, no auditório do Centro Administrativo. O encontro é aberto à comunidade.

A LOA define e detalha como serão aplicados os recursos do município no próximo ano, garantindo a execução dos programas e projetos previstos no Plano Plurianual (PPA) e priorizados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A LDO foi aprovada na semana passada pela Câmara.

Mediação

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), desembargador Alberto Delgado Neto, recebeu nesta sexta-feira (17) produtores rurais para tratar da renegociação de dívidas e evitar a apreensão de máquinas agrícolas.

A reunião foi articulada pelo deputado estadual Guilherme Pasin (PP) e pelo presidente da Aprosoja-RS, Ireneu Orth, com apoio da Associação dos Produtores e Empresários Rurais do Estado (Aper-RS).