André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Com direito a Zé Gotinha, posse de Rafael Bueno na Saúde tem clima de festa

Ato ocorreu na unidade básica de saúde (UBS) do bairro Cristo Redentor

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS