Chafariz sujo na praça chama a atenção em plena Feira do Livro de Caxias

Em plena Feira do Livro, chama a atenção de quem frequenta a Praça Dante Alighieri a sujeira do chafariz, um dos cartões-postais de Caxias.
O secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Weber, afirma que a limpeza ocorre, no máximo, a cada 30 dias e que o limo surge em função da água com pouca circulação. O fato de ser patrimônio histórico também impede a pintura, segundo ele.
A troca da água, que já poderia ter ocorrido ainda antes da Feira do Livro, estava programada para a terça-feira (30), mas não foi possível em função do tempo. O trabalho deve ocorrer assim que o clima permitir.