Chafariz sujo na praça chama a atenção em plena Feira do Livro de Caxias

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em plena Feira do Livro, chama a atenção de quem frequenta a Praça Dante Alighieri a sujeira do chafariz, um dos cartões-postais de Caxias.

O secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Weber, afirma que a limpeza ocorre, no máximo, a cada 30 dias e que o limo surge em função da água com pouca circulação. O fato de ser patrimônio histórico também impede a pintura, segundo ele.

