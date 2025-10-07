Cãozinho Eliseu "assina" ordem de início de Centro Animal ao lado do prefeito de Caxias; veja destaques da política

Cãozinho figura no documento como testemunha. Ícaro de Campos / Divulgação

Depois de quase começar a sair do papel no ano passado e depois passar por readequação de projeto — entre outras idas e vindas anteriores —, o Centro de Proteção Animal de Caxias teve a ordem de início assinada na manhã desta terça-feira (7).

O complexo tem prazo de um ano para ser construído na área de 5,3 hectares localizada em São Giácomo, próximo à Estrada dos Romeiros. Ao todo, o espaço vai ter capacidade para atender 440 cães, 60 gatos e quatro animais de grande porte, com canis coletivos e individuais e áreas exclusivas para mães e filhotes, animais idosos e animais raivosos. Além das alas para os animais, terá espaço administrativo e ambulatório. O custo total é de R$ 8 milhões.

No colo do prefeito Adiló Didomenico, o cãozinho Eliseu, que está para a adoção, também "assinou" o documento. Ele carimbou a pata figurando como testemunha de que a obra está autorizada e precisa, finalmente, virar realidade. Os companheiros Vanda e Ciro também estavam presentes no auditório da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

Também nesta coluna

Posse

Jack tomou posse nesta terça-feira (7). Augusto Martins / Divulgação

Ex-secretário de Habitação, José de Abreu (PDT) tomou posse na manhã desta terça-feira (7) na Câmara. Ele passa a atuar como vereador na vaga de Rafael Bueno, que assumiu nesta segunda-feira (6) a Secretaria da Saúde.

José de Abreu obteve 1.304 votos nas eleições de 2024 e ficou na suplência do PDT. Ele foi cumprimentado pelos colegas.

Denúncia

A bancada do PCdoB na Câmara encaminhou nesta segunda-feira (6) denúncia ao Ministério Público sobre as declarações do secretário de Gestão e Finanças de Caxias, Gilberto Galafassi, sobre o "excesso de assistencialismo na cidade".

O documento argumenta que a declaração de Galafassi "contraria princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e do respeito à diversidade cultural" e que pode configurar "conduta incompatível com o cargo público".

Dia da Liberdade de Expressão

A Câmara de Caxias aprovou nesta terça-feira (7) a criação do Dia Municipal da Liberdade de Expressão. Será em 11 de abril, data em que a Revista Cruzoé publicou uma reportagem intitulada "O amigo do Meu Pai", em 2019.

A publicação fazia referência a um documento que apontaria a ligação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e a construtora Odebrecht. A reportagem foi retirada do ar poucos dias depois por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

Identificação exigida

Entraves burocráticos envolvendo uma emenda parlamentar paralisaram a obra de pavimentação da Rua São Jorge, no bairro Esplanada, em Caxias. O recurso de R$ 570 mil, previsto em emenda da deputada Denise Pessôa (PT), foi bloqueado após uma nova regra do Supremo Tribunal Federal (STF) exigir identificação expressa do parlamentar autor da indicação — ausente no caso.

A determinação tem relação com as decisões do ministro Flávio Dino para garantir que o Congresso Nacional dê transparência aos repasses realizados por todos os deputados e senadores.