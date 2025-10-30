Câmara de Caxias aprova moção de apoio a mudança na Lei Maria da Penha

Por nove votos a sete, vereadores de Caxias aprovaram uma moção do vereador Sandro Fantinel (PL) de apoio a um projeto da deputada federal Júlia Zanatt (PL/SC) que altera a Lei Maria da Penha. O texto propõe responsabilizações de mulheres por falsas denúncias de agressão (o que a legislação já prevê para todos os crimes) e que homens sejam ouvidos antes da concessão de medida protetiva.

Como sempre ocorre quando o assunto é violência contra a mulher, o debate envolveu aspectos ideológicos e se acirrou próximo do final.

A moção recebeu votos favoráveis da direita, contrários da esquerda e teve influência da ausência de três mulheres: Andressa Malmann (PDT) e Estela Balardin (PT) estão em licença saúde e Sandra Bonetto (Novo) não estava no plenário, assim como Juliano Valim (PSD). Wagner Petrini (PSB) não estava na sessão e Cristiano Becker (PRD) ainda não retornou da licença saúde após o infarto.

Os R$ 50

Entre os embates, a vereadora Andressa Marques (PCdoB) ofereceu devolver R$ 50 ao vereador Calebe Garbin (PP) pela compra de uma camiseta da campanha Feminicídio Zero, organizada pela Procuradoria Especial da Mulher (PEM) da Casa. A declaração foi em função da defesa de Calebe pela moção e por ele ter mencionado a compra da camiseta durante a fala.

Já Fantinel questionou a existência de delegacias da mulher e disse que as sessões são um teatro em que os colegas falam o que agrada os eleitores. Talvez isso explique por que uma moção sobre assunto nacional tomou mais tempo que qualquer tema local na sessão.

Troféus

Entrega ocorreu em Nova Petrópolis. Andréia Copini / Divulgação

A prefeitura de Caxias recebeu três troféus no 7º Prêmio Boas Práticas da Famurs realizado nesta quarta-feira (29), durante o Smart Cities Park, em Nova Petrópolis. A entrega ocorreu ao prefeito Adiló Didomenico, que estava acompanhado de secretários e equipes dos projetos vencedores.

O município foi premiado com o primeiro lugar em Habitação pelo programa Esse Terreno é Meu, da Secretaria do Urbanismo, e com o terceiro lugar nas categorias Melhor Idade 60+, pelo Cuidado Subsidiado da Fundação de Assistência Social (FAS), e Meio Ambiente, pela Tarifa Social do Samae.