Câmara de Caxias analisa proibição de canudos plásticos em estabelecimentos comerciais

Caso aprovada, lei irá proibir canudos plásticos. Fernando Gomes / Agencia RBS

Vereadores de Caxias analisam proibir a utilização de canudos plásticos em estabelecimentos comerciais, medida já comum em diversas cidades do país. O projeto de lei é da vereadora Andressa Malmann (PDT).

O texto prevê a substituição por itens de papel reciclado, material comestível ou biodegradável, caso sejam descartáveis. Há ainda a possibilidade de utilização de outros materiais, como aço inox ou bambu.

A primeira discussão estava marcada para esta quinta-feira (23), mas foi adiada por 15 dias. Depois ainda é preciso passar pela segunda discussão e votação.

Convite

O vereador Hiago Morandi já está com o processo bem encaminhado para deixar o PL nos próximos meses, mas ele pode não ser o único. A vereadora Daiane Mello está em conversas com o Progressistas para uma possível transferência.

Oficialmente, a parlamentar admite o convite da sigla, mas diz que "hoje" segue "focada e muito orgulhosa" da trajetória no PL. Ao final, no entanto, deixa a porta aberta:

— O futuro, como sempre, pertence a Deus.

Daiane Mello deve ser candidata a deputada estadual em 2026 e a avaliação é de que poderia ter peso importante no Progressistas por ser um nome feminino na região.

Protocolo antirracista

A Câmara de Caxias aprovou por unanimidade, nesta quinta-feira (23), a criação de um protocolo antirracista. A proposta, de autoria da Mesa Diretora e idealizada pelo presidente Lucas Caregnato (PT), prevê medidas de prevenção, acolhimento e enfrentamento a práticas racistas no espaço Legislativo.

Entre as ações estão cursos sobre racismo estrutural, campanhas educativas, revisão de documentos e inclusão de cláusula antirracista no Regimento Interno. O texto também cria um Comitê de Acolhimento e Enfrentamento ao Racismo, responsável por apurar denúncias e encaminhá-las à Comissão de Ética, Ministério Público ou delegacia especializada, quando necessário.

Novas conversas

O secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, esteve em Brasília nesta semana para tratar do repasse da administração do aeroporto Hugo Cantergiani para a Infraero. Ele esteve na sede da estatal e também na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que cobra do aeroporto atendimento às normas aeronáuticas.