Autorizada licitação de R$ 4 milhões para novo Caps em Caxias

Incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em março do ano passado, o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do bairro Sagrada Família teve o processo de contratação da empresa responsável pela construção lançado nesta segunda-feira (13). Chamado de Caps Integração, ele ficará em um terreno do município na Rua São Paulo, junto ao cruzamento com a Rua Constantino Manfro.

A estrutura está orçada em R$ 4 milhões e vai atender ao público com transtornos mentais graves. Atualmente, apenas o Caps Aquarela, no bairro Cinquentenário atende a esse público, mas está no limite da capacidade.

Ação pelo Outubro Rosa

O Progressistas de Caxias realizou, sábado (11), uma ação alusiva ao Outubro Rosa durante reunião na sede do partido, na Rua Bento Gonçalves. O encontro reuniu filiadas para discutir prevenção ao câncer de mama e outros temas internos da sigla.

As participantes receberam lenços rosa e ouviram a presidente das Mulheres Progressistas, Patrícia Frizzo, reforçar a importância da conscientização. Estiveram presentes os vereadores Alexandre Bortoluz e Calebe Garbin, além do secretário de Urbanismo, Adriano Bressan. A pauta também incluiu finanças partidárias e eleições de 2026.

Novas regras para terceirizados

O governador Eduardo Leite assinou, na quinta-feira (9), decreto que estabelece um novo marco regulatório para serviços terceirizados no Executivo estadual, como limpeza, vigilância e manutenção. A medida, articulada pelo deputado Neri, o Carteiro, atende demanda de entidades de trabalhadores e empresas e deve beneficiar cerca de 15 mil profissionais.