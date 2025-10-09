Assessor do vereador Juliano Valim é detido na Câmara de Caxias

CORREÇÃO: o assessor do vereador Juliano Valim (PSD), de Caxias do Sul, Luiz Alberto Corrêa Boff foi detido, e não preso na manhã desta quinta-feira (9). O texto original foi corrigido.

Assessor do vereador Juliano Valim (PSD), de Caxias do Sul, Luiz Alberto Corrêa Boff foi detido na manhã desta quinta-feira (9). A detenção aconteceu na Câmara de Vereadores de Caxias pouco antes do meio-dia e ele não saiu algemado.

Contra ele haveria uma denúncia por suposto assédio sexual e ameaça. Boff ocupava o cargo de assessor de bancada do PSD, do qual já foi exonerado.

No momento em que a Brigada Militar chegou à Câmara, Boff estava no gabinete do vereador Valim e não reagiu. Quando os policiais chegaram ao local, ele já sabia da situação e estava arrumando os pertencentes, uma vez que havia sido exonerado. Boff foi revistado para verificar se estava armado, mas nada foi encontrado com ele.

Em nota, o partido informou que "não compactua com qualquer tipo de assédio ou ameaça e tomará as medidas necessárias conforme o andamento das apurações".

Por mensagem pouco depois do meio-dia, Boff afirmou não saber o que estava acontecendo e que, quando soubesse, se manifestaria. Ele e a polícia deixaram a Câmara por volta das 12h10min, quando os vereadores se reuniram em uma sala fechada no Legislativo. Após prestar esclarecimentos, Boff afirmou:

— Vim até a delegacia porque teria uma denúncia contra mim, dizendo que eu estava ameaçando funcionários. Estou sendo liberado porque não foi provado nada, só foi uma denúncia que teve, anônima.

O vereador Valim se pronunciou após algumas horas, destacando que a partir do momento que tomou conhecimento da situação, exonerou Boff e que vai "exigir uma apuração rigorosa do caso".

Denúncia na noite de quarta-feira

A situação começou a se desenrolar na noite de quarta-feira (8) quando as supostas vítimas comunicaram o presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT), de que estavam registrando um boletim de ocorrência. São três mulheres que trabalham no Legislativo.

Na manhã desta quinta-feira (9), duas delas foram recebidas por Caregnato e também pelo vereador Juliano Valim na sala da presidência. Elas relataram a situação e permaneceram no espaço, onde diziam se sentir seguras.

Diante do relato, a Câmara encaminhou a exoneração de Boff e abrirá um procedimento administrativo disciplinar (PAD). A medida pode resultar em penalizações mesmo após a exoneração. A Procuradoria Especial da Mulher (PEM) da Câmara também acompanha o caso.

Ainda segundo o presidente da Casa, as mulheres relataram as situações em que teria ocorrido o assédio. Ele preferiu, contudo, não detalhar o que elas descreveram por ser uma situação íntima. Caregnato disse apenas que o boletim de ocorrência registrado na noite de quarta-feira menciona não ser o primeiro episódio do tipo.

O acionamento da Brigada Militar (BM) teria ocorrido pelo fato de Boff permanecer na Câmara após a exoneração e pela suspeita de estar armado, o que é proibido pelas regras da Casa. Não havia mandado expedido contra ele.

Por volta das 15h30min, a Câmara de Vereadores divulgou uma nota explicando o ocorrido e destacando que ofereceram "atendimento psicossocial às denunciantes". Confira abaixo.

Nota oficial da Câmara:

"A Câmara Municipal de Caxias do Sul manifesta-se, por meio desta nota oficial, acerca da denúncia de assédio recentemente tornada pública envolvendo um assessor parlamentar.

No momento em que o fato chegou ao conhecimento do Legislativo, por meio da formalização de boletins de ocorrência, foram adotadas imediatamente medidas para resguardar a saúde mental e física das denunciantes. O Parlamento atua em cooperação com as autoridades competentes e definiu, já nesta quinta-feira (09/10), a abertura de processo administrativo interno para apuração de condutas e responsabilidades.

Cabe ressaltar que o assessor denunciado foi exonerado ainda nesta manhã e que foi disponibilizado o serviço de atendimento psicossocial às denunciantes.

A Câmara reafirma seu compromisso com a transparência, a ética e o encaminhamento do devido processo legal."

Nota do PSD na íntegra:

"O PSD acompanha o caso com total seriedade e responsabilidade. Assim que tivemos conhecimento das denúncias, buscamos apurar os fatos com cautela e respeito às partes envolvidas. O partido não compactua com qualquer tipo de assédio ou ameaça e tomará as medidas necessárias conforme o andamento das apurações."

Nota do Vereador Juliano Valim:

"Venho a público me manifestar diante do ocorrido na manhã de hoje envolvendo meu assessor, destaco que foram feitas as denúncias e que será feita investigação para apurar o ocorrido.

Informo que a partir do momento que tomei conhecimento da situação procedi na exoneração do mesmo.

Exijo uma apuração rigorosa do caso, e medidas imediatas por parte da Câmara Municipal de Caxias do Sul já estão sendo tomadas."