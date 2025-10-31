Aprovação da UFRGS na Serra tem comemoração de reitora e Denise Pessôa ovacionada

Se ainda existia dúvida de que a atual reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) havia abraçado o projeto do campus na Serra e estava empenhada em tornar realidade o sonho da região, ela caiu por terra nesta sexta-feira (31).

Após a aprovação pelo Conselho Universitário (Consun), Márcia Barbosa comemorou o resultado com o mesmo entusiasmo dos estudantes que acompanhavam a reunião. Teve direito até a "dancinha" e, na sequência, a reitora emendou:

— Quero todo mundo matriculado!

Os estudantes também fizeram um jogral em agradecimento ao Consun e ovacionaram a deputada federal Denise Pessôa (PT). O clima foi semelhante, embora mais intenso, à audiência pública de apresentação do projeto realizada em Caxias em agosto.

Agora é realidade

Não é mais um projeto ou uma vontade. A Serra terá um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A aprovação do projeto pelo Conselho Universitário põe fim a cerca de quatro décadas de debates e de idas e vindas quanto ao projeto.

O desfecho ocorre justamente em um processo rápido para os padrões a que a população está acostumada e que foi iniciado quando o ceticismo quanto a uma universidade federal já havia tomado conta da região.

Ainda há questões importantes a se resolver. A principal delas, o endereço do campus. Mas a decisão desta sexta-feira (31) permite tirar o elemento "se" e trabalhar somente com o "quando" a partir de agora. E esse "quando" a UFRGS que seja já o primeiro semestre de 2026.

Denise tem vitória política

O deputado estadual Pepe Vargas, a reitora Márcia Barbosa e a deputada federal Denise Pessôa. Renata Oliveira / Agencia RBS

Do ponto de vista político, Denise chega ao fim do processo como a grande vitoriosa, ainda que diversos atores tenham participado, nas mais diversas instâncias.

Foi ela quem articulou junto ao Ministério da Educação o compromisso de investimentos e tomou a frente dos trâmites políticos quando a região parecia já ter desistido de uma universidade federal.

O "alinhamento dos astros" também ajudou. A deputada encontrou no Palácio do Planalto um governo aliado, interessado em expandir universidades, e na UFRGS, uma reitora que abraçou pessoalmente a causa. Conseguiu o que muitos haviam tentado durante décadas.

Mobilização

Marisa, Pepe e Denise estiveram lado a lado. Jeff Botega / Agencia RBS

A sessão do Consun na Serra teve na plateia não apenas estudantes da região, mas também atores políticos historicamente envolvidos nas discussões. Foi uma mobilização para mostrar — e pressionar — aos conselheiros que a região quer uma unidade da instituição.

Além de Denise Pessôa, estiveram o presidente da Assembleia Legislativa (ALRS), deputado Pepe Vargas (PT) e a ex-deputada estadual e coordenadora do Fórum das Entidades, Movimentos e Pastorais Sociais, Marisa Formolo Dalla Vecchia. Os três acompanharam a sessão lado a lado.