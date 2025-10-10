Após tapa-buracos desastroso, alças de acesso a viaduto, em Caxias, têm asfalto substituído

Depois do tapa-buracos que piorou a situação das alças de acesso à RS-453, junto ao viaduto Campo dos Bugres, em Caxias, o asfalto está sendo completamente substituído. O trabalho é realizado por empresa contratada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

É a melhor solução, já que o pavimento no ponto estava completamente deteriorado e seria questão de tempo — cronológico e climático — para os buracos reaparecerem. O porém é que antes do recapeamento completo, algumas cargas de asfalto foram desperdiçadas em uma tentativa malsucedida de reparo.

Falando em RS-453...

O vereador Tenente Cristiano Becker (PRD) encaminhou ao Daer indicação para instalar guard-rails (defensas metálicas) no canteiro central da rodovia no acesso a Caxias. O pedido é para o trecho o viaduto Campo dos Bugres e o semáforo no acesso ao bairro Medianeira.