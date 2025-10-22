Após "lua de mel", vereadores fazem primeiras críticas ao agora secretário Rafael Bueno

Aclamado por vereadores de todas as correntes políticas quando anunciado como secretário de Saúde de Caxias do Sul, Rafael Bueno começou a sofrer as primeiras críticas na Câmara.

As manifestações dizem respeito à transferência de parte dos serviços atendidos pelo Hemocentro Regional de Caxias (Hemocs) para o Hemocentro do Estado e também com relação à revogação de adicionais ou eventual terceirização do Samu.

Os assuntos foram debatidos na sessão desta quarta-feira (22) com críticas da oposição ao que foi considerado precarização de serviços, no caso do Hemocs, e desvalorização dos servidores do Samu. A vereadora Rose Frigeri (PT) chegou a se referir como "bomba da saúde".

Em defesa das medidas, o vereador Calebe Garbin (PP) não deixou barato: disse que a oposição comemorou a escolha de Bueno para a pasta para que houvesse mudanças, mas que agora reclama das mudanças propostas.

Recursos (1)

Conforme a Secretaria da Saúde, a mudança de serviços específicos do Hemocs para o Hemocentro do Estado vai permitir uma economia de R$ 2,5 milhões ao ano e a realocação de sete servidores para reforçar outras áreas.

Nos bastidores, a gerente do Hemocentro do Estado, Cátia Brodt, chegou a dizer que nunca havia conversado com um secretário da Saúde de Caxias. Ela chegou a mencionar parcerias com outras cidades.

Com relação ao Samu, o tema é, por si só, delicado. Os profissionais recebem adicional de 60% e há informações de que a categoria teria aceitado abrir mão do benefício diante de uma eventual terceirização.

A presença de profissionais do serviço na sessão desta terça-feira (21) da Câmara, porém, indica não ser bem assim. Nenhuma reclamação envolvendo o Samu, contudo, teve base em uma proposta oficial da secretaria. Uma reunião sobre o assunto está marcada para esta quarta.

Recursos (2)

Dentro do "pente-fino" para gerar recursos, a Secretaria da Saúde estima economizar R$ 2,5 milhões ao ano com o fornecimento de fraldas adultas. O material era distribuído pelo município e agora é entregue pelo programa Farmácia Popular.