Após embate, novo secretário de Habitação de Caxias se desfilia do PL: "questões partidárias estão em segundo plano"

O novo secretário da Habitação de Caxias do Sul, Silvio Daniel da Silva, foi desfiliado do PL neste domingo (5).
O motivo foi a entrada do ex-assessor do vereador Pedro Rodrigues no atual governo, o que contrariou o posicionamento do partido, que se considera oposição dentro e fora da Casa Legislativa.
A informação foi divulgada em nota oficial do diretório municipal, assinada pelo presidente, Maurício Scalco.
Questionado na sexta-feira (3) sobre a situação, Silva disse que as questões partidárias estão em segundo plano e que o objetivo é focar no trabalho à frente da pasta.
Planos
Embora a posse oficial tenha ocorrido na sexta-feira, o novo secretário vai começar a atuar efetivamente nesta semana. A partir daí é que serão definidas as prioridades da pasta junto à administração.
Além dos programas de acesso à moradia, como Minha Casa, Minha Vida, a secretaria também tem demandas relacionadas a impactos das enchentes do ano passado e habitação em áreas de risco.