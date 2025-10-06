Após embate, novo secretário de Habitação de Caxias se desfilia do PL: "questões partidárias estão em segundo plano"

Silvio Daniel da Silva tomou posse na sexta-feira (3). Ícaro de Campos / Divulgação

O novo secretário da Habitação de Caxias do Sul, Silvio Daniel da Silva, foi desfiliado do PL neste domingo (5).

O motivo foi a entrada do ex-assessor do vereador Pedro Rodrigues no atual governo, o que contrariou o posicionamento do partido, que se considera oposição dentro e fora da Casa Legislativa.

A informação foi divulgada em nota oficial do diretório municipal, assinada pelo presidente, Maurício Scalco.

Questionado na sexta-feira (3) sobre a situação, Silva disse que as questões partidárias estão em segundo plano e que o objetivo é focar no trabalho à frente da pasta.

Planos

Embora a posse oficial tenha ocorrido na sexta-feira, o novo secretário vai começar a atuar efetivamente nesta semana. A partir daí é que serão definidas as prioridades da pasta junto à administração.