Vídeo de vereadores mostra médicos em alojamento de descanso durante expediente na UPA Central de Caxias

Hiago Morandi e Daiane Mello, ambos do PL, estiveram na UPA Central. Redes Sociais / Reprodução

Um vídeo publicado pelos vereadores Hiago Morandi e Daiane Mello, ambos do PL, mostra um médico e uma médica, ao mesmo tempo, no alojamento masculino de descanso durante o plantão noturno na UPA Central de Caxias. As imagens foram apresentadas na sessão desta quinta-feira (4) na Câmara e publicadas nas redes sociais.

De acordo com os parlamentares, a fiscalização ocorreu por volta das 23h desta quarta-feira (3), momento em que, segundo eles, cerca de 20 crianças, além de adultos aguardariam atendimento. Ainda conforme eles, esses seriam os únicos profissionais responsáveis do setor no momento da vistoria dos parlamentares. Não foram revelados os nomes dos médicos e o vídeo também esconde a imagem deles. Segundo os vereadores, ambos os profissionais iniciaram a jornada às 20h e seguiriam até as 8h desta quinta.

No vídeo, o médico diz que não autoriza a gravação da voz e imagem ou mesmo a entrada no alojamento. Os vereadores, no entanto, entraram no espaço privativo invocando o direito de fiscalização da função.

O episódio rendeu críticas da oposição à gestão da saúde de Caxias. Os vereadores Lucas Caregnato, Estela Balardin e Rose Frigeri, do PT, assim como Daiane, cobraram fiscalização por parte da Secretaria Municipal da Saúde. Lucas apontou a permanência da cúpula da pasta mesmo com os problemas apontados pela CPI realizada em 2023. Já o vice-líder de governo, vereador Wagner Petrini (PSB), se comprometeu a levar o assunto para a secretaria.

Procurada, a prefeitura de Caxias informou que "a Secretaria Municipal da Saúde está apurando os fatos e oportunamente irá se pronunciar sobre o assunto".

Desde 1º de fevereiro, a UPA Central é gerida pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), que, procurada, decidiu não se manifestar.

Daiane e Hiago afirmam que irão cobrar da prestadora de serviços a abertura de sindicância para apurar a conduta dos profissionais.

Ligação

Na tribuna, momentos antes de apresentar o vídeo da fiscalização, Hiago Morandi (PL) ligou para o presidente do Sindicato Médico de Caxias, Marlonei dos Santos.

— A gente está ao vivo aqui com o pessoal de Caxias do Sul. Só para informar o senhor, depois do meio-dia o senhor pode me processar novamente e mandar mais uma nota de repúdio aqui para essa Casa e para o meu trabalho de fiscalização, tá? — disse o vereador quando a ligação foi atendida.

A chamada foi interrompida sem que o interlocutor dissesse nada. A provocação foi em referência a um processo movido pelo sindicato contra Hiago, por uma ação semelhante para verificar o trabalho de um médico do Centro Especializado em Saúde (CES), em junho.