Vereadores de Caxias discutem novos cargos de assessores para 2026; veja destaques da política

Debate é para criar 23 cargos de chefe de gabinete. Vania Marta Espeiorin / divulgação

Vereadores de Caxias discutem nos bastidores a criação de 23 cargos de chefia de gabinete para 2026, um para cada parlamentar. Informações obtidas pela coluna dão conta de que o objetivo é protocolar o projeto de lei, via Mesa Diretora, no fim do ano ou, no mais tardar, no início de 2026.

Os salários ficariam na faixa de R$ 10 mil. Também se avalia o retorno da verba de representação, para cobrir despesas dos parlamentares com deslocamentos para atividades relacionadas ao mandato.

Questionado, o presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT), disse que a discussão já existe há muito tempo, mas que essa não é a prioridade no momento.

O cargo de chefia de gabinete não existe atualmente. Cada vereador conta com três assessores e a maioria das bancadas, com um. A bancada do PL tem dois assessores, por ter mais de cinco vereadores. Existem ainda 15 assessores de comissões. De todos os cargos existentes atualmente, 35 passaram a existir neste ano.

Leia Mais Falta de quórum impede votação de ajustes no subsídio do transporte coletivo de Caxias

Também nesta coluna

No aguardo

Em uma semana em que a Câmara dos Deputados ficou marcada pela aprovação de projetos de interesse apenas da classe política, a deputada caxiense Denise Pessôa (PT) subiu à tribuna para cobrar o andamento da proposta de isenção de imposto de renda a quem ganha até R$ 5 mil.

O projeto é uma das principais agendas do governo federal no Legislativo neste ano e tem o apoio até mesmo da oposição, que discorda apenas das medidas compensatórias. Até agora, o debate tem sido ofuscado pelo foco dos parlamentares nas questões políticas.

Se não for aprovado neste ano, além das mudanças não poderem vigorar em 2026, é improvável que deputados votem o tema em pleno ano eleitoral.

Leia Mais Governo federal autoriza Caxias a elaborar licitação para construir aeroporto de Vila Oliva

Demandas empresariais

Grupo visitou o senador Luiz Carlos Heinze. CIC Caxias / Divulgação

Uma comitiva empresarial liderada pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias (CIC) esteve em Brasília na terça-feira (16) e na quarta-feira (17) para tratar de pautas estratégicas com autoridades do Congresso e do governo federal.

O grupo, formado por dirigentes da entidade e do Simecs, levou demandas relacionadas à competitividade da indústria, à reforma tributária e ao custo da energia. Também se abordou a importância da estabilidade política e institucional para o desenvolvimento econômico.

A agenda incluiu encontros com senadores, entre eles Luiz Carlos Heinze (PP), deputados e representantes de ministérios, além de reuniões no Instituto Unidos Brasil e no Ministério da Fazenda. O presidente da CIC Caxias, Celestino Loro, diz que as demandas foram bem recebidas pelos parlamentares.

Experiência com a enchente

Vice-prefeito João Guilherme Mazetto participou como painelista. João Augusto Fracasso / Divulgação

A experiência de Veranópolis no enfrentamento da enchente do ano passado foi apresentada na 14ª edição do evento InnovaCities, realizado na semana passada em Foz do Iguaçu (PR).

O vice-prefeito João Guilherme Mazetto (PSD) participou como painelista e destacou a resiliência do município após as fortes chuvas que causaram destruição na cidade. Ele também apresentou o Plano de Contingência, elaborado para enfrentar situações de crise.