Vereador pede ao comando estadual dos Bombeiros reforço de efetivo em Caxias; veja destaques da política

O vereador Bortola (PP) encaminhou ofício ao comando estadual do Corpo de Bombeiros solicitando reforço no efetivo para Caxias do Sul. O documento foi entregue na quinta-feira (4) ao comandante-geral da corporação, coronel Julimar Fortes Pinheiro, e aponta déficit de pessoal no 5º Batalhão de Bombeiros Militar (5ºBBM). Fortes já foi comandante da corporação em Caxias.

A falta de bombeiros tem provocado revezamento no funcionamento das unidades dos bairros Desvio Rizzo, Cruzeiro e Zona Norte.

Ainda na quinta, Bortola visitou a Casa dos Raros, em Porto Alegre, acompanhado do gerente de Relações Institucionais do Hospital Virvi Ramos, Luiz Bolzan. Eles conheceram a estrutura da instituição, que oferece atendimento gratuito a pessoas com doenças raras, mantida por doações, parcerias e emendas parlamentares.

A visita incluiu reuniões com representantes da diretoria, que detalharam o funcionamento e as estratégias da entidade.

Saídas para o setor madeireiro

O tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos sobre a importação de madeira brasileira foi o principal tema de um encontro realizado quarta-feira (3), na Expointer, entre parlamentares e líderes empresariais dos três Estados do sul do país. Juntos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são responsáveis por 90% das exportações ao país de Donald Trump.

A mobilização, liderada pelo deputado Carlos Búrigo (MDB), presidente da Frente Parlamentar da Silvicultura gaúcha, busca pressionar o governo federal a intervir junto aos EUA.

Segundo Búrigo, há risco real de fechamento de empresas e demissões em massa. Um documento com os encaminhamentos será enviado ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que também comanda a pasta da Indústria e Comércio.

Congresso começa quinta

Começa na próxima quinta-feira (11) o 1º Congresso sobre Financiamento de Projetos para Agentes Públicos - o "Conquista, Tchê!", em Caxias. Promovido pela Câmara Municipal, o evento reúne representantes do novo PAC, da Casa Civil, de ministérios, bancos públicos e lideranças políticas para debater soluções em infraestrutura e desenvolvimento regional. As inscrições são gratuitas pelo site Sympla e as atividades serão no próprio Legislativo.

A programação inclui painéis sobre gestão pública, planejamento urbano, arrecadação, governança legislativa e experiências de prefeitos. O objetivo é fortalecer a articulação entre os entes federativos e compartilhar boas práticas na elaboração de projetos e captação de recursos. Representantes de mais de 40 cidades do Estado foram convidados.

Adiamento apertado

A votação do projeto de lei que amplia a divulgação das listas de espera na rede pública de saúde, foi adiada por três dias na Câmara de Caxias. A proposta da vereadora Daiane Mello (PL) recebeu pedido de vista do vereador Tenente Cristiano Becker (PRD), aprovado por 11 votos a 8 na sessão da última quinta-feira (4). Becker alegou necessidade de avaliar possível conflito com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).