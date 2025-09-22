Rua Hércules Galló é finalizada sem camada asfáltica adicional no acostamento

Degrau é para desacelerar a água, segundo a prefeitura. Alessandro Valim / Agência RBS

Depois do asfaltamento, a Rua Hércules Galló, próximo ao Estádio Alfredo Jaconi, já está com a sinalização viária. Em uma olhada rápida, no entanto, a sensação é de que o trabalho não foi concluído. A área de estacionamento de ambos os lados, não recebeu a camada adicional de pavimento.

A explicação do secretário de Obras, Lucas Suzin, é de que a medida está prevista nos projetos e tem o objetivo de facilitar e desacelerar o fluxo da água. A Codeca diz que todas as ruas recuperadas pela empresa adotarão o mesmo padrão, como a Rua Evaristo de Antoni e a Avenida Serrano Santo Antônio.