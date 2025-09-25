Rafael Bueno assumirá Secretaria da Saúde de Caxias

Bueno disse que aceitou o desafio, pois irá "revolucionar" a saúde de Caxias do Sul Thales Comerlato Castagna/Câmara Caxias / Divulgação

O vereador Rafael Bueno (PDT) vai assumir a Secretaria da Saúde de Caxias. A posse está marcada para o próximo dia 6, às 11h, na unidade básica de saúde (UBS) do bairro Cristo Redentor.

A troca na gestão da pasta foi definida na segunda-feira (22), após o parlamentar receber carta branca do prefeito Adiló Didomenico (PSD) para mudanças na gestão e na equipe.

A secretária adjunta, Daniele Meneguzzi, deixará a pasta. Ela afirma ter solicitado a saída ao prefeito Adiló Didomenico na última sexta-feira (19). A tendência é que o atual titular, Geraldo da Rocha Freitas Júnior, permaneça como adjunto.

Leia Mais Lançado nesta quinta-feira, programa SUS Gaúcho deve enviar recursos para hospitais e UPAs de Caxias do Sul

Bueno havia sido sondado para assumir a Saúde quando o prefeito e o vice, Edson Néspolo, estavam construindo a equipe de governo, mas, na época, recusou. O cenário começou a mudar em maio deste ano, diante de diversas cobranças a respeito dos problemas na área.

Naquele momento, porém, o vereador se preparava para um tratamento de saúde, realizado em agosto, que o afastou da Câmara por 15 dias. No retorno, Bueno chegou a dizer que não tinha interesse no posto, mas mudou de ideia após o aval de Adiló para mudanças.

Questionado sobre as frequentes críticas na área da saúde, o vereador comentou que muitas pessoas o desestimularam a aceitar o cargo, mas que agora ele decidiu aceitar, pois quer realizar mudanças.

— Muitas pessoas me disseram que não era para assumir uma Secretaria da Saúde, principalmente porque era um caos, que eu iria me arrepender, mas eu vejo com outros olhos. A gente só se arrepende daquilo que a gente não faz. E eu acho que eu estava na plateia, 13 anos, cobrando soluções, criticando muitas vezes e agora chegou a hora de a gente ser atacante e poder marcar o gol — reforçou Bueno.

Além disso, o vereador disse que irá "revolucionar" a saúde da cidade.

— Eu só estou assumindo a Secretaria da Saúde porque eu sei do meu potencial e aquilo que eu sei que eu vou botar em prática. E a minha equipe, na Secretaria da Saúde, a qual eu estou formatando, só irá trabalhar comigo quem quiser revolucionar a saúde. Esse é o meu objetivo. Então, nós precisamos ter coragem — destacou Bueno.

Sobre a sua possível candidatura para deputado estadual em 2026, o político disse que "ainda não é hora de pensar em votos".

— Isso é uma questão partidária, mas o meu objetivo é cuidar da saúde da população. Voto a gente pensa depois, no momento oportuno, mas eu não vejo como pensar em eleição agora. Agora nós temos que fazer essa revolução na saúde. Essa transformação que Caxias precisa e tanto quer — salientou Bueno.

No lugar do vereador na Câmara, assumirá o atual secretário da Habitação José de Abreu (Jack). Ainda não foi anunciado quem irá para a pasta.