Promulgada emenda à Constituição que impacta Caso Magnabosco; veja destaques da política

Município avalia cenários antes de finalizar negociações da área do bairro Primeiro de Maio. Porthus Junior / Agencia RBS

O Congresso Nacional promulgou na terça-feira (9) a Emenda Constitucional 136, que tem impacto direto nas negociações do Caso Magnabosco. O texto foi aprovado pela Câmara e pelo Senado em julho e fez com que a prefeitura de Caxias e os credores da dívida pausassem as tratativas para reavaliar os cenários. As mudanças ainda estão sendo estudadas.

A emenda busca aliviar a situação fiscal de municípios, Estados e União alterando, entre outros pontos, as regras de pagamentos de precatórios - as dívidas do poder público resultantes de ações judiciais, exatamente como o Caso Magnabosco.

Leia Mais Votação de PEC no Congresso pausa tratativas finais de acordo do Caso Magnabosco

No caso da pendência caxiense, o cenário que vinha sendo trabalhado considerava a correção anual dos valores por meio da taxa Selic (atualmente em 15%). A nova lei altera o indexador dos precatórios em atraso para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e 2% de juros ao ano, com juros simples, desde que a combinação seja menor que a Selic.

Em tese, a correção pelo IPCA reduz os encargos da dívida, permitindo que o valor final seja menor.

Presença no plenário

Da esquerda para a direita: Sebastião Melo, Ricardo Nunes, Mauro Pereira e Pedro Chaves. Tiago Righi / Divulgação

O chefe do Escritório de Relações Institucionais e Representação da prefeitura de Caxias em Brasília, Mauro Pereira, esteve no plenário da Câmara acompanhando a promulgação da emenda. Ele classificou o texto como "capítulo histórico para o Brasil".

Na foto, Mauro está ao lado do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), a quem também auxilia em Brasília, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e do senador goiano Pedro Chaves (MDB).

Luzes acesas

Luminária da Sinimbu é uma das que estão ligadas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Se antes da concessionária Luz de Caxias do Sul assumir a iluminação pública da cidade o problema eram as lâmpadas queimadas, agora a situação parece ter se invertido. Basta uma olhada para cima para notar lâmpadas ligadas durante o dia em diversos pontos, tanto luminárias antigas, quanto as novas, em LED. Na foto, um poste da Rua Sinimbu próximo à Catedral.