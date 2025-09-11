Promulgada emenda à Constituição que impacta Caso Magnabosco; veja destaques da política

O Congresso Nacional promulgou na terça-feira (9) a Emenda Constitucional 136, que tem impacto direto nas negociações do Caso Magnabosco. O texto foi aprovado pela Câmara e pelo Senado em julho e fez com que a prefeitura de Caxias e os credores da dívida pausassem as tratativas para reavaliar os cenários. As mudanças ainda estão sendo estudadas.
A emenda busca aliviar a situação fiscal de municípios, Estados e União alterando, entre outros pontos, as regras de pagamentos de precatórios - as dívidas do poder público resultantes de ações judiciais, exatamente como o Caso Magnabosco.
No caso da pendência caxiense, o cenário que vinha sendo trabalhado considerava a correção anual dos valores por meio da taxa Selic (atualmente em 15%). A nova lei altera o indexador dos precatórios em atraso para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e 2% de juros ao ano, com juros simples, desde que a combinação seja menor que a Selic.
Em tese, a correção pelo IPCA reduz os encargos da dívida, permitindo que o valor final seja menor.
Presença no plenário
O chefe do Escritório de Relações Institucionais e Representação da prefeitura de Caxias em Brasília, Mauro Pereira, esteve no plenário da Câmara acompanhando a promulgação da emenda. Ele classificou o texto como "capítulo histórico para o Brasil".
Na foto, Mauro está ao lado do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), a quem também auxilia em Brasília, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e do senador goiano Pedro Chaves (MDB).
Luzes acesas
Se antes da concessionária Luz de Caxias do Sul assumir a iluminação pública da cidade o problema eram as lâmpadas queimadas, agora a situação parece ter se invertido. Basta uma olhada para cima para notar lâmpadas ligadas durante o dia em diversos pontos, tanto luminárias antigas, quanto as novas, em LED. Na foto, um poste da Rua Sinimbu próximo à Catedral.
O secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Weber, diz que a pasta tem recebido relatos do tipo e que as equipes estão atuando para resolver. Ainda há, no entanto, frentes de trabalho para modernização, que está na marca de 78% concluída.