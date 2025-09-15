Prefeitura projeta déficit de R$ 80 milhões para 2025

Correção nos padrões salariais foi sancionada nesta segunda-feira (15). Ícaro de Campos / Divulgação

A administração municipal de Caxias projeta um déficit de R$ 80 milhões nas contas no fim deste ano. O número é a projeção deste momento e pode sofrer alterações até o fechamento do exercício. No início do ano, a projeção era de que 2025 terminasse com as despesas superando as receitas em R$ 230 milhões.

Entre os motivos das dificuldades, conforme o prefeito Adiló Didomenico, está o aumento da demanda por serviços públicos, especialmente de educação e saúde, principalmente por conta da imigração. Adiló cita números como a inserção de 2 mil crianças na rede municipal de ensino após o término do período de matrículas e a emissão de 50 a 100 cartões SUS por semana na cidade.

Outro fator apontado pelo prefeito é dificuldade na negociação de reajustes contratuais:

— Não estamos conseguindo renovar nenhum contrato apenas com a inflação. A maioria deles nós temos que ajustar inflação e mais alguma coisa.

A oposição na Câmara tem rebatido a justificativa do aumento do número de migrantes para explicar as dificuldades de atendimentos, principalmente na saúde. Em manifestações na semana passada, houve quem acusasse a administração de "transferir a culpa" para quem chega à cidade.

Leia Mais Como vai ser o túnel de LED que irá cobrir a Avenida Júlio de Castilhos

Equiparação assinada

A declaração de Adiló sobre o aperto das contas ocorreu nesta segunda-feira (15) no ato de sanção das leis que corrigem distorções da Lei Complementar 409/2012, aprovadas pela Câmara na semana passada.

A assinatura teve troca de elogios entre o prefeito, o vice, Edson Néspolo, e a presidente do Sindiserv (o sindicato que representa os servidores), Silvana Piroli. A negociação que resultou nas leis sancionadas, porém, foi marcada por embates e paralisação dos funcionários públicos, em maio.

Nesta segunda, Adiló disse que a solução foi construída "a muitas mãos". O prefeito também agradeceu à Câmara por não modificar o projeto, o que poderia alterar os termos do acordo original. Já Silvana destacou a cooperação entre Executivo, servidores e Câmara para viabilizar a solução da demanda de 13 anos.

Com as novas leis, servidores de 30 categorias que exercem a mesma função passam a ter o mesmo padrão salarial, eliminando variações que existiam na lei 409. A correção será ao longo de seis anos. No pacote sancionado nesta segunda também está o reajuste de 1,5% que vai permitir o ganho real para o serviço público.

Leia Mais Equiparação salarial é aprovada e atende a demanda de 13 anos dos servidores de Caxias

Mulheres

Nas manifestações ocorridas logo após a assinatura do pacote de leis, Silvana Piroli se referiu à secretária de Administração, Tecnologia e Inovação, Grégora Fortuna dos Passos, como uma das poucas mulheres secretárias.

Quando obteve a palavra, momentos depois, Adiló respondeu dizendo que não há um número ideal de mulheres, mas que elas comandam "as duas maiores secretarias".

— É metade da prefeitura e mais um pouco — afirmou.

Além de Grégora, cuja pasta é responsável pela gestão de pessoal e funcionamento da estrutura pública, o prefeito se referia à secretária da Educação, Marta Fattori.

Leia Mais Promulgada emenda à Constituição que impacta Caso Magnabosco; veja destaques da política

Terceirização na cadeia de resíduos

Durante o ato, Néspolo e Adiló admitiram a possibilidade de parcerias com o setor privado de algumas atividades da cadeia da gestão de resíduos, em Caxias. Eles negaram, no entanto, qualquer intenção de privatização de atividades da Codeca. O que está em análise, segundo o prefeito, é o repasse do tratamento dos gases gerados no aterro sanitário.

É um serviço que atualmente não existe. Os gases são queimados para reduzir o impacto na atmosfera, mas não há reaproveitamento para geração de energia, por exemplo. Três projetos do tipo estão em desenvolvimento.