Prefeitura de Caxias suspende licitação para túnel de drenagem da Rua Matteo Gianella

Túnel vai se estender por cerca de 450 metros das Ruas Matteo Gianella (foto) e Luiz Covolan. Ulisses Castro / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias suspendeu o processo de contratação de uma empresa para construir o túnel de drenagem da Rua Matteo Gianella, no bairro Santa Catarina. A medida partiu da própria administração municipal em função de cinco apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

O secretário de Obras, Lucas Suzin, afirma que as respostas aos questionamentos já foram encaminhadas ao órgão de controle, mas o edital seguirá suspenso durante a análise. A estimativa é que o certame seja retomado nos próximos dias.