Prefeitura de Caxias suspende licitação para túnel de drenagem da Rua Matteo Gianella

A prefeitura de Caxias suspendeu o processo de contratação de uma empresa para construir o túnel de drenagem da Rua Matteo Gianella, no bairro Santa Catarina. A medida partiu da própria administração municipal em função de cinco apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).
O secretário de Obras, Lucas Suzin, afirma que as respostas aos questionamentos já foram encaminhadas ao órgão de controle, mas o edital seguirá suspenso durante a análise. A estimativa é que o certame seja retomado nos próximos dias.
A obra consiste em uma rede de 1,7 quilômetro de extensão pelo traçado das ruas Matteo Gianella e Luiz Covolan. Desse total, 449 metros são de túnel com escavação subterrânea. A execução está orçada em R$ 51,4 milhões, com recursos do PAC.