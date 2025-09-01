Prefeitura de Caxias envia à Câmara projeto que equipara salários para servidores com a mesma função

Já está na Câmara de Caxias a proposta do Executivo para igualar salários de servidores municipais que exercem a mesma função. São, na verdade, quatro projetos de lei que tratam do tema na administração direta, na Fundação de Assistência Social (FAS), no Samae e no Ipam. O envio ocorreu na última sexta-feira (29).

A equiparação salarial havia sido prometida na campanha à reeleição do prefeito Adiló Didomenico e as cobranças aumentaram com a negociação salarial dos servidores, em maio. Durante as conversas entre município e o Sindiserv, sindicato da categoria, ficou definido que o envio do projeto ocorreria até o fim de agosto.

Atualmente, a Lei Complementar 409/2012, que estabelece cargos e salários, permite que profissionais que exercem exatamente a mesma função recebam salários discrepantes.

Conforme acertado com o Sindiserv, a proposta prevê reajustes escalonados ao longo de seis anos para quem ganha menos até que os vencimentos se igualem em 2031. Para compensar a despesa adicional, o município prevê a redução de horas extras e a extinção de cargos.

LDO também em análise

Também na sexta-feira (29) o Executivo encaminhou à Câmara o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O texto projeta um orçamento municipal de R$ 4 bilhões em 2026.

A proposta vai passar agora por audiência pública que será agendada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, presidida pelo vereador Zé Dambrós (PSB).