Prefeitura de Caxias abre contratação de túnel de drenagem com 450 metros de escavações subterrâneas

A prefeitura de Caxias abriu nesta sexta-feira (5) o processo de contratação de empresa para a construção do túnel de drenagem da Rua Matteo Gianella. É a solução apontada pelo município para solucionar de uma vez por todas os alagamentos em pontos dos bairros Pio X e Santa Catarina em períodos de chuva intensa.

Não se trata de um projeto qualquer: a nova rede vai ter 1,7 quilômetro de extensão, partindo do cruzamento da Matteo Gianella com a Rua José Bassani, no Pio X, até a ponte da Rua Luiz Covolan sobre o Arroio Herval (que mais adiante passa ser o Arroio Tega). A maior parte vai ser com tubulação tradicional.

O destaque é para o túnel em si, que vai ter 449,24 metros de extensão, quatro metros de largura e 2,5 metros de altura. A estrutura vai seguir o traçado da Matteo Gianella e da Luiz Covolan desde a Rua João Dalfovo até a as proximidades da Rua Professora Maria Bohrer.

Por conta do relevo da região, o duto vai ficar a uma profundidade de até 19 metros. Isso vai exigir escavações subterrâneas em um processo semelhante à construção de um túnel de metrô — guardadas as devidas proporções, obviamente. A medida vai reduzir o impacto do trabalho no trânsito, mas isso não significa ausência de bloqueios, principalmente nos pontos de início e término do túnel.

As propostas vão ser conhecidas no dia 30 de outubro e as obras têm duração prevista de um ano e meio.

Muito aguardada

Chamada de macrodrenagem da bacia do Arroio Aliança, a obra é a esperança de moradores da região há pelo menos 15 anos e sempre esbarrou na falta de recursos, já que é uma obra cara. São R$ 51,4 milhões, cerca de um quarto do valor estimado para a primeira fase do aeroporto de Vila Oliva, por exemplo.

O que permitiu destravar o projeto foi a inclusão no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no ano passado. O desenvolvimento dos projetos começou em 2022 e terminou há um ano.

A região entre os bairros Pio X e Santa Catarina contam com canais subterrâneos que se interligam. Atualmente, a água é canalizada para o sistema de macrodrenagem do Arroio Tega, mas a tubulação não dá conta do volume e transborda, gerando os alagamentos.

O túnel vai desviar para o Arroio Herval, próximo ao Enxutão, parte desse volume, aliviando o sistema. O projeto aponta melhorias de drenagem em uma área de até 270 hectares do entorno. Agora é esperar que empresas capacitadas e experientes se apresentem. O orçamento da obra, pelo menos, é um bom atrativo.

