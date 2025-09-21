Prazo para entrega de projetos da Casa da Mulher Brasileira em Caxias é prorrogado

Área fica entre as ruas Ângelo Francisco Guerra, Humberto Zanoni, Virgílio Curtulo e Augusto Adamati. Porthus Junior / Agencia RBS

A Caixa Econômica Federal prorrogou o prazo para a entrega dos projetos para a construção da Casa da Mulher Brasileira em Caxias. A data limite passou de 30 de setembro para 30 de maio de 2026, de acordo com o a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado (SJCDH).

O adiamento evita que se perca o recurso de R$ 9,5 milhões já reservados. Com a atual situação do projeto, seria mesmo impossível cumprir o prazo inicial.

O município ainda trabalha no termo de cessão de uso do terreno no bairro Sanvitto, atrás da escola Dario Granja Sant'Ana. O documento está em análise na Procuradoria Geral do Município (PGM) e precisa ser devolvido para a Secretaria de Segurança Pública antes de ser encaminhado para avaliação do Estado.