Por 12 votos a oito, Câmara de Caxias aprova moção de repúdio à PEC da Blindagem

Vereadores de Caxias aprovaram na manhã desta terça-feira (23) uma moção de repúdio à PEC da Blindagem, aprovada pela Câmara dos Deputados na última semana e que agora está em análise no Senado. O texto foi apresentado por parlamentares do PT, PCdoB, PDT, PSB e PSD.

O texto considera a proposta de mudança da Constituição "um grave retrocesso institucional e um ataque direto ao princípio republicano da igualdade perante a lei". A aprovação ocorreu por 12 votos a oito.

Votaram favoráveis à moção — e, portanto, contra a PEC — os vereadores Andressa Malmann (PDT), Andressa Marques (PCdoB), Claudio Libardi (PCdoB), Edson da Rosa (Republicanos), Estela Balardin (PT), Juliano Valim (PSD), Marisol Santos (PSDB), Rafael Bueno (PDT), Rose Frigeri (PT), Sandra Bonetto (Novo), Wagner Petrini (PSB) e Zé Dambrós (PSB).

Contrários à moção estiveram Bortola (PP), Calebe Garbin (PP), Capitão Ramon (PL), Daiane Mello (PL), Daniel Santos (Republicanos), Hiago Morandi (PL), Pedro Rodrigues (PL) e Sandro Fantinel (PL).

Os vereadores Aldonei Machado (PSDB) e Cristiano Becker (PRD) estavam ausentes. Por ser presidente da Casa, Lucas Caregnato (PT) não vota.

Sim ou não

Entre os favoráveis à proposta do Congresso Nacional, os argumentos são a defesa dos parlamentares de ações do Supremo Tribunal Federal (STF) contra o que chamam de "perseguição por opiniões". O vereador Hiago Morandi (PL) chegou a classificar a PEC com um "grito de socorro". Já os contrários à proposta rechaçam a proteção a qualquer tipo de crime, que literalmente pode blindar os parlamentares. O vereador Claudio Libardi (PCdoB) comparou à PEC a "pedir ao capitão de um time para expulsar o zagueiro dele".

Nesse sentido, chamou a atenção o posicionamento de Sandro Fantinel (PL). Contrário à forma de atuar do STF, disse não ter lido o texto da PEC, mas que "seria absurdo" o texto prever proteção a qualquer tipo de crime (o que de fato está proposto).