Ponto de cobrança? Para que serve o pórtico instalado na RS-122, entre Caxias e Farroupilha

Chamou a atenção de alguns motoristas a instalação de um novo pórtico no km 69 da RS-122, próximo ao viaduto torto, em Caxias. Não se trata de um novo ponto de cobrança de pedágio. A estrutura serve para fixar painéis eletrônicos para informações (como tráfego e condições climáticas) aos condutores.
Estruturas do tipo estão previstas no contrato de concessão, além de painéis móveis, já utilizados nas rodovias administradas pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).
A propósito: CSG e Estado têm até o fim de janeiro de 2026 para avaliar o desempenho do sistema de pedágio eletrônico.
A partir dos dados coletados, se poderá avaliar as condições de implantação de novos pontos de cobrança. Nesse caso, os pontos atuais teriam a tarifa reduzida para diluir entre os eventuais pórticos adicionais.