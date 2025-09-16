Ponto de cobrança? Para que serve o pórtico instalado na RS-122, entre Caxias e Farroupilha

Pórtico fica no km 69 da RS-122, próximo ao viaduto torto. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Chamou a atenção de alguns motoristas a instalação de um novo pórtico no km 69 da RS-122, próximo ao viaduto torto, em Caxias. Não se trata de um novo ponto de cobrança de pedágio. A estrutura serve para fixar painéis eletrônicos para informações (como tráfego e condições climáticas) aos condutores.

Estruturas do tipo estão previstas no contrato de concessão, além de painéis móveis, já utilizados nas rodovias administradas pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).

A propósito: CSG e Estado têm até o fim de janeiro de 2026 para avaliar o desempenho do sistema de pedágio eletrônico.