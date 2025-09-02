Paula Ioris permanece no PSDB, pelo menos por enquanto; veja destaques da política

Paula Ioris permanece no PSDB. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Importante nome do PSDB caxiense, a ex-vice-prefeita Paula Ioris deve permanecer no partido, pelo menos por enquanto. Integrando a executiva estadual desde o ano passado, a convite da ex-prefeita de Pelotas e atual presidente da sigla no Estado, Paula Mascarenhas, a ex-vice de Adiló pretende apoiar o nome da colega ao Piratini.

O entendimento é de que a atual mandatária do partido tem condições de levar adiante o projeto desenvolvido por Eduardo Leite, a quem Paula Ioris segue declarando apoio e diz desejar ver na presidência da República.

Apesar da decisão de permanência, a ex-vice-prefeita deixa o futuro em aberto. O futuro do próprio PSDB, aliás, é uma incógnita.

Também nesta coluna

Caminho inverso

Enquanto há uma debandada do PSDB, o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, passou a integrar o ninho tucano nesta segunda-feira (1º) e também é cotado para disputar o governo do Estado pelo partido. Essa movimentação tem reflexos na política de Caxias.

A federação PRD/Solidariedade, bloco partidário oficializado em junho, se articula para apoiar Maranata na disputa ao Piratini, juntamente com o Avante. As conversas começaram a partir da visita do coordenador estadual da federação, Ezequiel Rocha, para discutir as estratégias de 2026.

A partir da reativação da Executiva do Solidariedade, presidida por Antíoco Sartor, o bloco pretende também lançar candidatos a deputado estadual e federal.

Leia Mais Prefeitura de Caxias envia à Câmara projeto que equipara salários para servidores com a mesma função

Avaliação

Uma comitiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) estará em Farroupilha nesta quinta-feira (4) para conhecer o prédio do Centro de Ensino Superior Cenecista de Farroupilha (Cesf). A sugestão para que o espaço abrigue o campus da universidade na região é do vereador farroupilhense Juliano Baumgarten (PSB).

A vistoria ocorre por volta de 9h45min e o grupo será liderado pelo superintendente de Infraestrutura da UFRGS, Fabio Bortoli.

Posse

Artur Vieira / Divulgação

O PT de Caxias empossou, nesta segunda-feira (1º), o novo diretório municipal, em cerimônia na Câmara de Vereadores. Henrique Lisboa, eleito em 28 de julho, assumiu a presidência da sigla, sucedendo Joceli Veadrigo, a Picola. A transmissão do cargo foi simbolizada com a entrega de um cajado com bandeiras do partido. O ato reuniu militantes, líderes comunitários, movimentos sociais e parlamentares.

Em discurso, Lisboa disse que o partido é "imprescindível na organização da classe trabalhadora". O objetivo da nova direção é fortalecer o partido, organizar setoriais e ampliar a atuação junto aos movimentos populares. O foco para os próximos anos, além da reeleição de Lula, é eleger governador do Estado e prefeito de Caxias.

Julgamento

Como não poderia deixar de ser, o julgamento de Bolsonaro não passou batido na sessão desta terça-feira (2), na Câmara de Caxias. Levantado por Capitão Ramon (PL), o debate seguiu o roteiro tradicional: de um lado, pedido de anistia e críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao presidente Lula. De outro, a lista de acusações da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente e lembranças da ditadura militar.