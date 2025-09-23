Os pedidos recebidos pelo governador Eduardo Leite na visita a Caxias

Leite ficou por cerca de uma hora na prefeitura. Ícaro de Campos / Divulgação

Em Caxias para a inauguração da maternidade no Virvi Ramos, o governador Eduardo Leite (PSD) também cumpriu outras agendas na segunda-feira (22). Ele foi recebido no aeroporto Hugo Cantergiani pelo prefeito Adiló Didomenico e, em seguida, esteve na prefeitura, onde ficou por cerca de uma hora.

No Salão Nobre do gabinete, Leite e o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, ouviram demandas sobre infraestrutura, como a necessidade de melhorias em entroncamentos da Rota do Sol e melhorias em duas ruas no acesso ao atual aeroporto.

Também foram encaminhadas solicitações de investimentos para a área da Saúde ao governador e à secretária estadual Arita Bergmann. O deputado estadual Neri, O Carteiro também esteve presente.

Depois do gabinete, a comitiva ainda esteve na Escola Evaristo de Antoni. Na visita a Caxias, o governador também disse que estará na cidade na inauguração da revitalização da Estação Férrea, em 18 de novembro.

Ofício

Porthus Junior / Agencia RBS

Já no Virvi Ramos, a vereadora Rose Frigeri (PT), acompanhada de outras colegas, entregou um ofício ao governador. É uma solicitação da Procuradoria Especial da Mulher (PEM) para que haja agilidade nos trâmites para implantação da Casa da Mulher Brasileira em Caxias.

Ela também pediu uma reunião com a Secretaria Estadual de Segurança Pública e com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado (SJCDH). Desde março o grupo tenta agendar um encontro.

— Cada dia, cada mês e cada ano que isso demora são dezenas e centenas de mulheres que deixam de ser atendidas adequadamente — afirma Rose.