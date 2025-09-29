Os fatores que contribuíram para a troca de comando na Saúde de Caxias

Nova gestão toma posse no dia 6 de outubro. Porthus Junior / Agencia RBS

"O segredo para não ter cobrança de vereador é atender aquilo que eles pedem". A frase ouvida dia desses pela coluna talvez ajude a explicar a troca de comando na Secretaria da Saúde de Caxias do Sul, ainda que não represente o todo.

A saída do secretário Geraldo da Rocha Freitas Júnior e da secretária-adjunta Daniele Meneguzzi foi o desfecho de uma nova turbulência na relação com os vereadores desencadeada há pouco mais de 15 dias. Foi quando a secretaria remarcou atendimentos de algumas especialidades por conta de pedidos de exoneração de médicos.

No vídeo em que informava as mudanças, Daniele também associava os desligamentos a fiscalizações de parlamentares, uma referência ao polêmico vídeo dos vereadores Hiago Morandi (PL) e Daiane Mello (PL).

A declaração enfureceu a oposição e até mesmo integrantes da base aliada, que passaram a direcionar as críticas nominalmente à secretária-adjunta. Na esteira disso, os parlamentares aprovaram uma convocação dos dois titulares da pasta para prestar esclarecimentos.

Embora Daniele tenha sido a porta-voz da declaração, o entendimento encontrava eco dentro do Executivo, tanto que a publicação ocorreu na página da prefeitura nas redes sociais. No dia 19, ela acabou comunicando o desligamento ao prefeito Adiló Didomenico.

Leia Mais Rafael Bueno assumirá Secretaria da Saúde de Caxias

Relação desgastada

O episódio, contudo, foi o último em um processo de desgaste na relação entre a cúpula da Saúde e o Legislativo que se arrastava há meses, entre altos e baixos. Os atritos tinham como pano de fundo os problemas de atendimento na ponta. Em maio, por exemplo, a baixa vacinação contra a gripe e o aumento de internações aumentaram a pressão sobre Freitas. A realização do mutirão da saúde, no entanto, acalmou os ânimos.

Neste ano, a gestão entregou avanços como o telessaúde e, na semana passada, a estrutura definitiva da maternidade do Virvi Ramos. Mas aos vereadores o que chegam são queixas de faltas de médicos em unidades básicas de saúde (UBSs), tempos de espera nas UPAs, faltas de leitos e filas para exames e consultas com especialistas.

Sem vislumbrar avanços significativos e devendo resposta aos eleitores, parlamentares passaram a intensificar as críticas. As cobranças eram por novas estratégias, que o futuro secretário Rafael Bueno promete adotar.

Leia Mais Gestão de Rafael Bueno na Saúde de Caxias deve ter mudança de estratégias no enfrentamento de demandas

Novo adjunto

Com a opção de Geraldo da Rocha Freitas Júnior de também sair do cargo, o Executivo avalia agora um nome para atuar como secretário-adjunto na Secretaria da Saúde. O plano inicial era de que o posto fosse ocupado por Freitas.

Conforme Rafael Bueno, a intenção é anunciar o novo ocupante do cargo — bem como do restante da equipe — durante a posse, na próxima segunda-feira (6). Nesta segunda-feira (29), Bueno está em Ananindeua (PA) conhecendo a estrutura de saúde da cidade, que tem tamanho semelhante a Caxias e reduziu filas.

Leia Mais Articulações para nova rodovia ligando Caxias a Porto Alegre ganham força

Na mesma mesa

Reunião ocorreu na última sexta-feira (26). Daniela Camargo / Divulgação

Em meio à repercussão da troca de comando na saúde, Rafael Bueno e Freitas participaram de uma reunião no gabinete do prefeito Adiló Didomenico na sexta-feira (26). Foi o último dia útil do secretário à frente da pasta.

O encontro foi organizado pelo líder do governo na Câmara, vereador Daniel Santos (Republicanos), com o objetivo de discutir a formação de um consórcio regional com os municípios aos quais Caxias é referência em saúde. A estrutura permitiria dividir os custos de atendimento a quem não é da cidade.

A ideia é antiga e sempre enfrentou forte resistência das prefeituras vizinhas. Por isso, a intenção é encaminhar um projeto ao governo do Estado para que o Piratini encaminhe à Assembleia a criação do consórcio via lei estadual.