Os conselhos recebidos pelos participantes do Vereador por Um Dia e outros destaques da política

Os 23 participantes do projeto Vereador por Um Dia 2025 foram diplomados na última quarta-feira (24). A cerimônia contou com a participação da desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul.

Em uma mensagem de incentivo aos estudantes, que também são a nova geração de eleitores, a magistrada falou da responsabilidade das escolhas, da importância da família na educação e da necessidade de saber onde se quer chegar.

— No dia a dia nós ouvimos muitas reclamações e perdemos tanto tempo e tanta energia só julgando o próximo, aí temos que perguntar o que estamos fazendo para mudar tudo isso. Começa neste ambiente (Câmara) de saber que nós, enquanto eleitores, temos que ter a responsabilidade nas escolhas. Para tanto (é preciso) conhecimento e esclarecimento. Se eu quero uma informação, a fonte tem que ser segura. Ninguém vive de engodo, de notícias falsas, de fake news. Isso só tumultua. Eu vou escolher meu candidato, eu quero saber quem é. Não é difícil de se informar — aconselhou.

Voz para os 60+

Espaço foi destinado pela primeira vez para o público acima de 60 anos. Guilherme de Paula / Divulgação

A Câmara de Caxias realizou, nesta quarta (24), a primeira edição da Tribuna da Pessoa Idosa, dentro da programação da Semana Municipal da Pessoa Idosa. Ao todo, 28 cidadãos com mais de 60 anos ocuparam o plenário para apresentar demandas, compartilhar vivências e cobrar políticas públicas. Eles destacaram temas como saúde, infraestrutura, transporte e cotidiano.

As manifestações serão reunidas em um ofício que será encaminhado à prefeitura. O espaço foi pensado para dar voz a essa faixa da população e estimular a participação nas questões públicas.

O dia também teve palestra do promotor Rodolfo Grezzana, que tratou do Estatuto da Pessoa Idosa e de políticas públicas que garantam envelhecimento com dignidade.

Segundo ele, o Brasil deve fechar 2025 com cerca de 34 milhões de pessoas acima dos 60 anos. A população total do país, segundo o IBGE, é de 213,4 milhões. A Semana Municipal da Pessoa Idosa foi proposta pela vereadora Sandra Bonetto (Novo), presidente da comissão que trata do tema.

Arquivamento

Bortola anunciou arquivamento nesta quinta-feira (25). Wederlei Pires / Divulgação

O vereador Bortola (PP) anunciou nesta quinta-feira (25) na Câmara o arquivamento de uma Notícia de Fato apresentada de forma anônima ao Ministério Público Federal (MPF). O documento pedia investigação por supostas declarações antidemocráticas e incitação ao ódio contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e outras autoridades feitas por ele na tribuna e nas redes sociais.

O procurador da República José Leonardo Lussani da Silva rejeitou o pedido, destacando que a liberdade de expressão é garantida pela Constituição e que, como vereador, Bortola é inviolável por suas opiniões, palavras e votos. Segundo o parlamentar, a denúncia citava manifestações suas sobre a possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Despedida

Morreu nesta quinta-feira (25) Neri Andrade Pereira, pai do deputado estadual Neri, o Carteiro. Ele tinha 82 anos e morava em Paranatinga (MT). O deputado viajou à cidade mato-grossense para a despedida.

Conta mais barata

A deputada Denise Pessôa (PT-RS) apresentou projeto de lei para incluir cozinhas solidárias, restaurantes populares e bancos de alimentos na Tarifa Social de Energia Elétrica. A proposta altera a Lei 12.212/2010 e busca reduzir custos de manutenção desses espaços, considerados estratégicos no combate à fome e no atendimento a populações vulneráveis.